“No sabía si me quería”: Cristian Castro se sincera sobre su padre Manuel el Loco Valdés

A casi dos meses de la muerte de Manuel el Loco Valdés, su hijo Cristian Castro se sinceró con la revista mexicana Caras respecto a la relación entre ambos.

El cantante recordó a Valdez, quien figuró por más de 40 años en la televisión y el teatro, y falleció de cáncer el 28 de agosto.

Resumimos las frases más destacadas de lo dicho por Cristian sobre su padre:

“Cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, pues de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo (…). Sé que tenía ganas de ser mi papá, y yo -estaba- muy refugiado en mi mamá (su abuela Socorro) Castro -fallecida en abril pasado- y mi mamá Vero (Verónica Castro)”.

“Su mejor consejo fue: siempre hazte el loco, es mejor que hacerse el serio”.

“Admiré su personalidad, su seguridad, su libertad y su amor por los escenarios”.

“Quiero que lo recuerden como alguien que amo profundamente a su familia y su oficio; alguien que supo divertirse y pasarla muy en grande. Marcó tendencia y fue líder natural de su generación”.