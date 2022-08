Cristian Castro: las revelaciones del cantante sobre su enemistad con Luis Miguel

Cristian Castro y Luis Miguel son dos de los intérpretes más reconocidos de las últimas décadas en la escena musical mexicana. Sin embargo, durante los años 90, mientras ambos estaban en el esplendor de su carrera, protagonizaron una mediática rivalidad por motivos personales.

Los rumores en torno a esta enemistad revelaron que los problemas entre los dos cantantes mexicanos iniciaron debido a Daisy Fuentes, joven con la que Cristian Castro mantenía una relación sentimental y tiempo después Luis Miguel intentó conquistarla. Tres décadas después del inicio de la rivalidad entre Cristian Castro y “El Sol de México”, el intérprete de Lloviendo Estrellas rompió su silencio y habló sobre su actual relación con el hijo de Luisito Rey. “Estamos mejor que nunca. La mejor, ahora me puso en su Instagram. Puso una historia en la que yo hablé bien de él, porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo”, confesó. Cristian Castro aprovechó los micrófonos para comentar que Luis Miguel era quien no quería reconciliarse con él, pero afortunadamente todo quedó en el pasado.

“La verdad es que en mi corazón está Luismi. No lo puedo sacar por nada del mundo. Así que, si él me saca a mí, es un error, es un error”, mencionó.

Asimismo, el hijo de Verónica Castro reveló los motivos reales que lo alejaron de Luis Miguel, dejando en claro que toda esta enemistad estuvo relacionada a una mujer.

“¡Me quitó a la chica, viejo! No importa, se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé, no sé qué pasó”, dijo.

Las declaraciones de Cristian Castro se dieron un año después de su entrevista en el programa Podemos Hablar, donde el intérprete de Azul mostró su descontento ante las acciones de “El Sol de México” en el pasado.

“Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”,

“Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto… He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, concluyó durante esta charla.