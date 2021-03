Netflix comienza rodaje de la temporada 4 de Cobra Kai y estos son los personajes que se integran al elenco

Desde que llegó a la plataforma de Netflix, Cobra Kai se ha convertido en todo un fenómeno. La compañía, además de haber sorprendido a sus fanáticos con el adelanto de la tercera temporada el 1 de enero pasado, anunció que la cuarta entrega ya se está grabando oficialmente.

La incorporación de Cobra Kai en Netflix causó furor mundial y los usuarios colocaron la serie entre las más vistas a nivel global debido a que recobró la rivalidad que existe entre Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio), quienes fueron los protagonistas en Karate Kid, película que se estrenó en 1984 y esta serie presenta una renovada historia que vincula los sucesos que ocurrieron hace casi cuatro décadas.

En la actualidad Daniel LaRusso es un exitoso empresario que lucha por mantener un equilibrio en su vida sin los consejos del señor Miyagi y se prepara para enfrentarse a su antiguo adversario, el rudo Johnny Lawrence, quien desea redimirse al abrir nuevamente el dojo de Karate Cobra Kai. Sin embargo, la tercera temporada dejó varias incógnitas por resolver y crecieron las especulaciones del rumbo de la historia.

A través de su cuenta de Twitter, la producción de Cobra Kai anunció recientemente que ya comenzó a grabar la nueva temporada. “No hay más tiempo para entrenar. La temporada 4 está oficialmente en marcha”, indica la publicación.

There's no more time for training. Season 4 is officially underway. https://t.co/t8EfP4Ukpa

— Cobra Kai (@CobraKaiSeries) February 26, 2021