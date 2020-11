Michael J. Fox promociona libro “No hay momento como el futuro” y habla sobre la enfermedad de Párkinson

Michael J. Fox habló sobre la enfermedad de Parkinson que ha afectado su carrera en Hollywood, lo cual cuenta en su libro No time like the future (No hay momento como el futuro).

El Párkinson, por el trastorno neurodegenerativo que posee la enfermedad puede causar problemas cognitivos graves. Este fue uno de los determinantes a los cuales se enfrentó Fox para determinar el futuro de su carrera, lo cual explicó en su libro: “no poder hablar de manera segura es un factor decisivo para un actor”.

Memorizar muchas páginas y jornadas largas no eran opción

El libro que salió a la venta en Estados Unidos este martes 17 de noviembre, explica las decisiones de Fox. “Mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás”, explicó el actor. “Al menos por ahora… entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”, agregó.

El actor se hizo famoso con su papel de Marty McFly, sin embargo, también fue muy reconocido por su participación en la comedia Family Ties, Spin City, y ser un personaje invitado en The Good Wife. Durante los últimos meses participó en la película de Netflix See You Yesterday. El último proyecto en el que participó en The Beast, Heroes of the Wildfire, el cual se está filmando actualmente.

Durante 1998, Fox hizo público su diagnóstico, le cuál le hizo replantear con optimismo su vida, con el que también recuperó las ganas de vivir.

En 2018 tuvo complicaciones médicas. Tenía un tumor no canceroso que crecía rápido por lo que le causaba dolor en la columna. En una entrevista con People, Fox confesó: “iba camino a una parálisis si no me operaban inmediatamente”. Sin embargo, lo intervinieron exitosamente quirúrgicamente. Después de un proceso de rehabilitación de cuatro meses, aprendió nuevamente a caminar.

Su libro, una carta de amor para su esposa

Después de unas vacaciones con su familia, tuvo una caída importante. “Fue definitivamente mi momento más oscuro”, contó sobre el accidente. La recuperación fue lenta, sin embargo, aprovechó la oportunidad para aprender de ella. “El optimismo es sostenible cuando vuelves a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación. Aceptar que esto ha sucedido y lo aceptas por lo que es. No significa que no puedas esforzarte por cambiar. No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente ponlo en su lugar apropiado”, explicó.

Para Fox, “los últimos años han sido los más difíciles (…) La vida es buena”. Durante los últimos meses se ha dedicado a pasar tiempo con su familia: su esposa, Tracy Pollan, con quien lleva casado 32 años, su hija Sam (31), los gemelos Aquinnah y Schuyler (25) y Esmé (19).

“El libro es una carta de amor para Tracy”, explicó Fox.