Los actores protagonistas de la trilogía de “Volver al Futuro” se reunieron en un emotivo encuentro

La Comic Con 2022 que se lleva a cabo en Nueva York es el lugar donde miles de personas se reúnen para conocer todas las novedades de sus series, comics, videojuegos y películas favoritas.

Pero también se trata de un momento en donde varias estrellas del entretenimiento se reúnen para sorpresa y felicidad de sus seguidores.

Esto fue lo que pasó cuando los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, reconocidos por haber sido los protagonistas de la trilogía de Volver al Futuro se reencontraron nuevamente en la convención, lo que lo convirtió en uno de los encuentros más emotivos del año.

La reunión fue captada en video y rápidamente fue viralizada en las redes sociales, además de que los usuarios expresaron su alegría al volver a ver juntos a Marty McFly y al Dr. Emmett Brown en un escenario.

El video muestra como los dos actores se abrazan en medio de la multitud, quienes los ovacionan con aplausos y gritos de emoción.

Posteriormente al encuentro, ambos actores entablaron una conversación en donde hablaban de su amistad y se su carrera cinematográfica, así como detalles y curiosidades sobre el rodaje de las películas de Volver al Futuro.

Michael J. Fox and Christopher Lloyd reunited for a Back To The Future panel at Comic Con tonight https://t.co/LlJWLkHFVE pic.twitter.com/U8UMFJfKDp — The A.V. Club (@TheAVClub) October 9, 2022

Por ejemplo, Lloyd conversó acerca de la primera vez que conoció a Michael J. Fox, y aseguró que cuando lo vio, sabía que iba a ser una gran amigo para él.

Durante una cálida y emotiva conversación en la Comic Con de Nueva York el sábado, las estrellas de "Back to the Future", Christopher Lloyd y Michael J. Fox, reflexionaron divertidamente sobre su amistad y su carrera juntos. Mas inflo en el blog–>https://t.co/OBAnJRlHpt pic.twitter.com/KYy1peRU8o — MrDraven (@Mr_Draven) October 9, 2022

“No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata“, dijo Lloyd con respecto a su colaboración.

Parkinson

Michael. J. Fox por su parte, habló de lo agradecido que se siente por las oportunidades que le ha dado interpretar a Marty Mcfly.

Además, habló del Parkinson, enfermedad que ha padecido desde 1990 y cómo considera su padecimiento como “un regalo”.

“El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado“, dijo Fox.