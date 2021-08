“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de Nueva York”: El día que no reconocieron a Ricardo Arjona en EE. UU.

Ricardo Arjona anunció este jueves 26 de agosto lo que experimentó al haber cantado durante unos instantes en una de las estaciones del metro de Nueva York, EE. UU.

A través de sus cuentas en redes sociales, el músico nacional compartió videos cortos en los que aparece acompañado de su guitarra en el país norteamericano.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, escribió Ricardo Arjona.

“Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, agregó el artista guatemalteco.

La respuesta de sus admiradores fue inmediata y su publicación obtuvo múltiples comentarios.

“Como tú solo uno padre”, comentó Adria Arjona, hija del cantautor y su frase fue aprobada por seguidores de Ricardo quienes agregaron textos como “Tienes toda la razón”, “Solo uno y el más grande” y “Un excelente cantante y buen padre”, entre otros.

Ricardo recibió elogios en diversas plataformas y algunos usuarios aprovecharon para felicitarlo.

“Mi mamá y yo te hubiéramos encontrado nos volveríamos locas por saludarte”, “Imposible no reconocerte”, “Cuando quieras puedes hacer eso en el metro de Madrid, pero por favor avisa y me recorro todas las estaciones para buscarte”, y “Pero que dicha los que pasaron por allí. Por qué no viene a cantar por los metros argentinos, prometemos público fiel”, indicaron otros seguidores el artista guatemalteco.

“#NEGRO volver a la calle otra vez”, concluyó Arjona en su publicación. Además, el pasado 19 de agosto, el músico publicó un adelanto de Negro, el álbum que quedó pendiente por el coronavirus

Según lo reveló en un comunicado, Arjona tiene previsto lanzar esa producción en octubre próximo. Además, en febrero de 2022 realizará una gira por Europa y en 25 conciertos recorrerá países como España, Italia, Francia, Suiza, Alemania e Inglaterra, los cuales formarán parte de Blanco y Negro la gira.