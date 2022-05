María Antonieta se sinceró y afirmó sentirse lista para “volver a encontrar el amor” luego de pasar tres años como viuda

María Antonieta de las Nieves, actriz conocida por haber interpretado a “la chilindrina” en la serie cómica “el chavo del ocho” afirmó que está preparada para buscar una nueva pareja y volverse a enamorar.

La actriz de 72 años se ha sincerado en una reciente entrevista ofrecida a TVyNovelas e indicó que se ha sentido bastante sola luego de la muerte en 2019 de su esposo Gabriel Fernández, con quien estuvo casada más de 48 años.

Pero ahora ha expresado se siente preparada para volver a conocer algún hombre que le haga compañía, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos que dejó en claro en la entrevista.

Durante la charla, María Antonieta expresó lo mucho que extraña a su marido, llegando a narrar los momentos que vivió el año en que falleció.

“Cuándo él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión. No sabía si el aparato estaba prendido, apagado o si cambiaba de canal, únicamente tenía la vista fija al frente”, indicó la actriz.

También dejó en claro las características que debe tener la personas con la que le gustaría salir para volverse a enamorar. “Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72 pero no me siento ni me veo de esa edad”, afirmó.

La actriz mencionó que se ha dedicado la mayor parte de su tiempo a trabajar y a cuidar de su familia, razones por las que no ha tenido la oportunidad de conocer a otras personas.

“¡Si no salgo ni a la esquina! Necesitaría asistir a reuniones de solteros, porque ahora ya ni existen los amigos por correspondencia como antes se usaba. Y si hay, han de pensar que ya estoy muy viejita“, dijo.

“Desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un momento. Tuve algunos noviecillos pero esposo solo uno, que me salió muy bueno, pero tengo esa ventaja: que no estoy muy usada“.

Cuando se le cuestionó acerca de si usaría aplicaciones digitales de citas como Tinder, negó rotundamente toda posibilidad, incluyendo también que no quiere dar la idea de que es una artista con mucho dinero.

“¡Ay no, qué horror! me da mucho miedo. además la gente cree que las artistas ganamos mucho dinero. Recientemente hablé con mi hijo y me advirtió que no consiguiera algún galán joven que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando se entere que no se así”.

También se le preguntó si se sentía sola en este momento de su vida, a lo que ella aseguró que a pesar de estar rodeada de personas cercanas, le gustaría encontrar a alguien con el que “comparta sus últimos momentos de su vida”

“Hasta ahorita no he llegado al punto de deprimirme, porque hasta hace poquito dejé de trabajar entonces estoy animada. También voy a mi apartamento de Acapulco y me la paso muy contenta, pero volvemos a lo mismo: cuando me voy, sé que voy a estar sola“.

Finalmente María Antonieta indicó que ve muy difícil el hecho de casarse nuevamente, pero que no descarta la posibilidad si la otra persona que llegue a conocer se complementen mutuamente.

“No estoy negada a hacerlo si es con alguien a quien le guste lo mismo que a mi, que es viajar y andar de vagos por el mundo“, puntualizó.