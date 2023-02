Maestra le pide a Shakira que haga una canción para enseñar las tablas de multiplicar

A poco más de un mes de su estreno, el éxito de la “BZRP Music Sessions #53” es innegable. La canción en la que Shakira arremete contra Gerard Piqué y lo critica por su presunta infidelidad con Clara Chía Martí, es una de las más comentadas, escuchadas y vistas en plataformas digitales. Además, ha conquistado a diferentes generaciones.

Desde el 11 de enero, cuando se estrenó la canción, jóvenes han cantado y bailado el último éxito de Shakira, según se ha visto en diversos vídeos en Internet. Ahora se comprueba que la “tiradera” contra Piqué suena también en las aulas de clase.

En redes sociales se ha podido ver un vídeo en el que una maestra hace una peculiar solicitud a Shakira, mientras ve cómo sus alumnos cantan y bailan al ritmo de la estrofa “Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique”.

En el vídeo, que ya tiene más de 54 mil reproducciones se puede ver cómo varios niños en una clase de una escuela se saben de memoria la canción de Shakira y Bizarrap. Por ello, se escucha que la maestra le pide a la cantante colombiana que haga una canción con las tablas de multiplicar para que sus alumnos se las aprendan.

“Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, para ver si así se las aprenden”, dice.

La grabación reunió varios comentarios a favor de la petición de la maestra. “Shakira atender pedido” o “Shakira y Bizarrap ahí está el reto” son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el vídeo. “Mis sobrinos de 4 y 5 también la bailan y cantan con sus amiguitos”, “Si existe la tabla de multiplicar con canciones, así aprendió mi hija”, “La niña de la primera fila salpicando a su compañero jajajaja” son otras respuestas que se pueden leer.

Mientras sus seguidores, de todas las edades, disfrutan de la canción con Bizarrap, Shakira estaría preparando otro éxito musical, en esta ocasión será con Karol G. La canción se llamaría TQC, que tiene un peculiar significado, y sería otra indirecta contra Gerard Piqué.