Los latinos que ganaron en los Premios Grammy 2022 y el galardón que no logró Ricardo Arjona

Cada inicio de año trae consigo una atmósfera de novedades, esperanzas y expectativas. Es dentro de esta temporada que también suelen popularizarse varias premiaciones que reconocen lo mejor del entretenimiento fílmico y musical del año.

El 3 de abril de 2022 se llevó a cabo la edición 64 de los Premios Grammy: el evento que destaca las producciones más importantes según la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos (National Academy of Recording Arts and Sciences o The Recording Academy).

Para este año se establecieron 86 distintas categorías, de las cuales varias fueron entregadas en la ceremonia Grammy Premiere, que se realiza como una previa al evento en el que destacan muchas de las nominaciones más populares.

En el marco de esa ceremonia, que fue más pequeña -pero no menos confluida-, se entregaron los premios a la música latina, a pesar de tratarse de la fiesta dedicada para la mayoría de producciones anglosajonas.

Durante esta parte de la gala hubo apenas actos musicales, entre ellos destacó la presentación de la chilena Mon Laferte quien interpretó la canción titulada “La Mujer”.

Los ganadores en esta parte fueron anunciados de forma muy continúa ya que eran varios.

En este bloque se entregaron los reconocimientos de artistas latinos, específicamente en las categorías a Mejor Disco de Música Regional, Mejor Disco de Música Urbana, Mejor Disco Tropical Latino, Mejor Disco Rock o Alternativo Latino y Mejor Disco Pop Latino.

Los ganadores fueron:

Vicente Fernández por A Mis 80’s: Mejor Disco de Música Regional

Bad Bunny por El último tour del mundo: Mejor Disco de Música Urbana

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta por Salswing!: Mejor Disco Tropical Latino

Juanes por Origen: Mejor Disco Rock o Alternativo Latino

Alex Cuba por Mendó: Mejor Disco Pop Latino

Cabe resaltar que en la categoría Mejor Disco Pop Latino también se encontraba nominado Ricardo Arjona por su disco Hecho a la Antigua.

Aunque el guatemalteco no ganó en esta ocasión, lo cierto es que su éxito sigue siendo un hecho puesto que continúa de gira con la serie de conciertos Blanco y Negro por Estados Unidos, luego de haber superado el covid-19 en Europa.

Por otro lado, esta no era la primera vez que Arjona estaba nominado a los premios Grammy. Esta sería la sexta nominación a los Grammy en la historia de su carrera, pero no logró éxito en la edición 64 de la premiación.

Posterior a la Ceremonia Grammy Premiere del domingo 03 de abril del 2022, se realizó la celebración principal de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos la cual arrancó a las 18:00 horas de Guatemala.

La organización decidió que por primera vez se realizara en Las Vegas, luego de haber dejado la tradicional Los Ángeles debido al incremendo de casos por covid-19.