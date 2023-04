Los detalles acerca de la repentina ruptura amorosa entre Taylor Swift y su pareja, Joe Alwyn

La cantante americana Taylor Swift y su pareja, Joe Alwyn, habrían terminado su relación sentimental de seis años hace un par de semanas, de acuerdo a recientes reportes del medio Enternainment Tonight (ET).

Según afirma el medio, la ruptura de ambas celebridades, considerada una de las más “fuertes” dentro del mundo del espectáculo, se llevó a cabo de manera “amistosa”, y sin generar polémica alrededor del suceso.

ET también detalló que la ruptura de la pareja fue el motivo principal del por qué Joe Alwyn no había sido visto en ninguno de los conciertos de Taylor Swift, quien se encuentra en su gira “The Eras Tour”.

“No hace mucho tiempo que se decía que Swift y Alwyn estaban en un gran momento de su relación. Comenzaron a salir a finales de 2016“, indica el medio ET.

El medio aseguró que en octubre, una fuente de ellos aseguró que la relación entre las dos celebridades estaba “en su mejor momento” y que se encontraba “más fuerte que nunca”.

La noticia de la ruptura generó gran sorpresa para los seguidores de Taylor Swift en redes sociales, quienes lamentaron la noticia y aprovecharon en recordar varias canciones de la intérprete donde el tema central era su relación con Alwyn.

EXCLUSIVE: Taylor Swift and Joe Alwyn have broken up, ET has learned.

The couple split a few weeks ago, which is why Joe has not attended the Eras Tour. pic.twitter.com/DAqnGkRV8X

— Entertainment Tonight (@etnow) April 8, 2023