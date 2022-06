Los amores de Shakira que han inspirado éxitos como “Antología” y “Me enamoré”

Luego de que la cantante colombiana y el futbolista español confirmaran su separación tras doce años juntos usuarios de redes sociales recordaron otras exparejas de Shakira, que podrían haber inspirado algunos de sus más grandes éxitos como Día de enero, Antología y Me enamoré. Los internautas cuestionan si la artista escribirá nuevas canciones después de esta ruptura amorosa.

Desde los primeros días de junio Shakira y Piqué han resonado en la opinión pública debido a un rumor que supone que el jugador del F.C. Barcelona engañó a la artista, por lo que habrían terminado su relación. Sin embargo, fue hasta el 4 de junio en el que se confirmó su separación, pero no se supo los motivos. La pareja pidió respeto a su privacidad, sobre todo por sus dos hijos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, escribieron en un comunicado publicado por la agencia de noticias EFE.

Otras relaciones

En varias ocasiones Shakira ha comentado que su primer amor sucedió a los 13 años. Se trató de Óscar Pardo, un joven que vivía cerca de su casa en Barranquilla, Colombia.

Estuvieron juntos por dos años. Habrían terminado por una supuesta infidelidad de Pardo, según comentó Shakira en algún momento. Sin embargo, el joven declaró a La Red, de Caracol Televisión, que ambos decidieron poner fin a su relación por asuntos laborales.

A sus 17, la colombiana conoció a Óscar Ulloa, con quien tuvo una relación por cuatro años. De acuerdo con el portal Infobae, el empresario contó en una entrevista que se acercó a la artista y le dijo “tienes los ojos más lindos que he visto en toda mi vida”.

Ulloa acompañó a Shakira al inicio de su carrera, hasta 1994 cuando terminaron su relación porque la intérprete de No y La tortura se fue de Barranquilla a grabar la telenovela El Oasis. “Creo que era el momento en que ella tenía que seguir sola y no me equivoqué”, declaró él en una entrevista.

Se rumora que la relación con Ulloa fue la inspiración que utilizó la compositora para escribir Antología y Dónde estás corazón.

Después, en 1996, tuvo una relación corta con Gustavo Gordillo, exintegrante de la banda colombiana Poligamia a la que también perteneció el cantante Andrés Cepeda. Aunque su noviazgo duró poco tiempo los fanáticos los quisieron mucho y llegaron a ser de las parejas colombianas más amadas de la farándula.

El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, 17 años mayor que Shakira, fue su próxima pareja. La artista estuvo en el radar de los medios de comunicación cuando se supo la noticia, debido a la diferencia de edad.

La relación duró un año. Terminó debido a que Ríos declaró que él y la artista ya estaban viviendo juntos, pero era falso. Según dijo el actor en un programa televisivo, Shakira le habría dedicado todo el álbum Dónde están los ladrones, que contiene canciones como Ojos así, Tú, Ciega sordomuda y Moscas en la casa. Sin embargo, la colombiana solo admitió que esta última melodía iba dedicada a su expareja.

En el año 2000, el abogado e hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa inició una relación con Shakira, la cual duró 10 años. En varias ocasiones la barranquillera dijo que fue amor a primera vista. La canción Día de enero fue inspirada en él y la forma en que se conocieron.

El ritmo de la canción Te aviso, te anuncio también tuvo influencia de su relación con el abogado, ya que según detalló Shakira en su cuenta de Twitter, en su momento quería escribir un tanto porque “estaba saliendo con un argentino y estaba aprendiendo el baile y estaba inmersa en la cultura de ese país”.

Por último, hasta el momento su relación más larga fue con el jugador español Gerard Piqué, a quien conoció en el mundial de fútbol de Sudáfrica 2010. A pesar de la diferencia de edades lograron ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, hasta el pasado 4 de junio cuando anunciaron su separación.

Cuando tenían siete años de relación, la cantante lanzó Me enamoré, con la que recordó cuando conoció al español e hizo referencia a los hijos que tienen juntos, Sasha y Milán. “Contigo yo tendría diez hijos. Empecemos por un par”, menciona.

Durante su concierto en Barcelona en el 2011, que formó parte de su gira Sale el Sol World Tour la artista cambió una de las frases más emblemáticas de su éxito Antología. La canción dice que no entiende de fútbol, pero debido a que Piqué juega con el número 3 en el F.C. Barcelona, en el escenario Shakira cambió la letra y cantó “Si es cuestión de confesar, gracias al número 3 ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi, cada día sale el sol. Y para ser más franca, nadie piensa en ti, como lo hago yo. Porque tú eres distinto”.