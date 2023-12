Llamado Solidario: Familia de Joaquín Orellana busca apoyo ante enfermedad

“Cada vez más débil”. Así describe el semblante de su padre Karla Orellana, hija del músico y compositor Joaquín Orellana quien fue reconocido por el Congreso de la República como “guatemalteco ilustre” dado su “aporte de forma extraordinaria al legado musical brindado a nuestro país”.

A sus recién cumplidos 93 años, Orellana se encuentra internado en el Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Salud Social (IGSS). El ingreso se dio hace 17 días luego de que el artista presentara un intenso dolor abdominal, derivado de lo que oficialmente se ha detectado como una pancreatitis aguda por parte de los médicos del IGSS.

En una conferencia convocada este 29 de diciembre, Karla Orellana junto a su hermano, Joaquín Andrés, y la esposa del músico, Sheila Ramírez de Orellana, dieron a conocer que el compositor habría llegado a la pancreatitis aguda luego de haber desarrollado cálculos biliares.

Esto ha provocado que el músico también sufra una obstrucción en los conductos biliares, por lo que el siguiente paso supone realizarle una operación de vesícula y una endoscopia. Sin embargo, esto no puede proceder ya que el músico debe ser intervenido con un marcapasos.

“Estábamos con la idea de que él se pudiera operar en lo privado. Hablamos con algunos médicos en el IGSS, se hicieron estudios y había salido bien de los exámenes, excepto el del Holter (dispositivo que mide la actividad cardíaca)”, agregó Karla Orellana.

La hija del multiinstrumentista galardonado señaló que la intervención del marcapasos estimada por la familia tendría un costo de entre Q.20 mil y Q.30 mil. Por otro lado, la operación de la vesícula costaría cerca de Q.20 mil en un centro hospitalario privado.

Para proceder con la operación de Orellana es necesario que el músico se someta a exámenes de resonancia para determinar el estado de sus vías y a una endoscopia. No obstante, en días recientes, mientras los familiares de Orellana esperaban retroalimentación de los médicos, el compositor recayó.

“El tratamiento por pancreatitis aguda es de cero alimentos y sueros intravenosos. Precisamente ayer lo pude ver y después de 17 días está totalmente débil. Entró caminando muy bien pero ahora no puede caminar. No ha comido. Ahora está con sueros y medicamentos. Aún no le han dado fecha para la operación”, explicó Karla Orellana durante la conferencia de prensa.

Solicitan apoyo

En la convocatoria de este 29 de diciembre también se hizo presente el maestro de música Julio Santos quien durante los últimos años ha fungido como mano derecha en la gestión de actividades culturales de Joaquín Orellana.

“Estamos luchando para que permanezca más tiempo con nosotros. Si no se logra ver mejoría pronto, el plan es llevarlo a un centro privado”, mencionó Santos quien además subrayó que este mismo día empezaría a circular en redes sociales una publicación con el número de cuenta bancaria y número de teléfono mediante el cual se puede ayudar a la familia Orellana.

El también músico indicó que durante el día también se estaría enviando una carta al ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, para darle a conocer el cuadro del maestro Orellana. Según apunta Santos, la carta implica buscar posibles formas de ayuda por parte del ministerio.

“El pueblo de Guatemala le ha brindado apoyo al maestro, ha asistido a sus conciertos, le ha ovacionado de pie… Es necesario que sepa que no anda muy bien. No nos vayan a pedir cuentas después por qué no avisamos”, dijo Santos.

Asimismo, durante la conferencia el maestro aprovechó para aclarar que esta solicitud de apoyo a Guatemala “exonera” al IGSS por parte de él, allegados y familiares de Orellana.

Durante la conferencia de este 29 de diciembre, la hija del compositor comentó que, como familia, han logrado ingresar a las instalaciones del hospital donde se encuentra Orellana para visitarle dos veces por semana. No obstante, en la última visita le comentaron que la llamarían para avisarle cuando podía volver a visitar al músico.

“Sabemos que es una institución que maneja de una forma diferente. Simplemente, si no logramos una mejoría pronto, vemos de trasladarlo en el momento que algo no nos parezca”, comentó Julio Santos quien además subrayó que la situación económica de Orellana es compleja para atenderle en un centro hospitalario privado.

En octubre de 2018, Joaquín Orellana fue declarado por el Congreso como guatemalteco ilustre. A través del decreto 22-2018, fue beneficiado con una pensión vitalicia mensual de Q.7 mil por el legado musical que ha dejado al país.

Con el voto favorable de 82 diputados para la creación del beneficio vitalicio, la pensión ha sido entregado a Orellana hasta la fecha, según confirmó su hija.

De acuerdo con Karla Orellana, la salud de su papá habría caído hace cinco meses, específicamente en la vesícula. Por otro lado, Sheila Ramírez, esposa del músico agregó: “Él estaba muy bien, con mucha energía. Caminaba tanto que no le creían su edad”.

Joaquín Orellana es recordado por su amplia visión. Inventó los llamados “útiles sonoros”, esculturas hechas con objetos de distintas materialidades, que además de ensamblar orquestas, han logrado ser expuestos en el país, así como en otras latitudes como Grecia o Estados Unidos.

Sus piezas musicales han sido interpretadas por muchos. Además, ha logrado desarrollar 130 obras de distintos estilos. Más allá de la música, ha incursionado en la poesía y han sido editados cuatro libros suyos.

En julio de este año se publicó Sacratávica (Las Voces de Río Negro), una pequeña recopilación en disco de acetato de cuatro obras musicales que Orellana ha compuesto a largo de sus más de 40 años de carrera. Las canciones datan de entre 1983 y 2014.

Sobre sus composiciones y el lanzamiento de Sacratávica, Orellana habría dicho: “En el pasado lejano y aún en el inmediato fui muy criticado, incluso me rodearon detractores. Creo que lo que más he encontrado es la incomprensión y la indiferencia cultural. Se sufre eso, y al mismo tiempo se sufre el ser anónimo, porque nadie quiere reconocerlo y no se comprende porque cuando un mensaje es muy original, no está comulgando con la generalidad”.