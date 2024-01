La reacción de Taylor Swift tras la broma de Jo Koy, el presentador de los Globos de Oro 2024

Con cinco Globos de Oro, el filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, salió victorioso de su primer enfrentamiento con la supertaquillera Barbie, que partía como favorita de la noche, pero que tan solo ganó dos de los nueve premios a los que optaba.

La cinta protagonizada por Cillian Murphy, que versa sobre el físico Robert Oppenheimer, nombrado el padre de la bomba atómica, se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora.

“La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (…) que estaba en manos de un director visionario y maestro”, dijo Murphy al recibir el premio a mejor actor de drama.

La rosada sátira feminista de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, no obtuvo el éxito esperado con la crítica al triunfar únicamente en la nueva categoría de éxito cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema What Was I Made For?, de Billie Eilish.

“Quiero agradecer a todas las personas en el mundo que se vistieron de rosa y fueron al mejor lugar del mundo que es el cine (…) Gracias a los Globos de Oro por crear una categoría para los cinéfilos”, dijo Robbie al recibir el premio junto a Gerwig y el resto del elenco.

El domingo 7 de enero, el comediante Jo Koy fue el animador durante la 81 ceremonia de los Globos de Oro y durante la gala, provocó incomodidad entre los asistentes, incluyendo a Taylor Swift.

Las películas más postuladas fueron el punto de partida del monólogo Joy Koy. “No quiero sonar raro, pero parecía extraño sentirse atraído a una muñeca de plástico”, bromeó el comediante.

“El momento clave de Barbie es cuando va de perfecta belleza a tener mal aliento, celulitis y pie plano. O lo que un director de elenco llama de actor de carácter”, agregó.

Koy también lanzó dardos a Oppenheimer, comenzando por su extensión. “Necesitaba otra hora más”, ironizó, antes de decir que su resolución para el Año Nuevo era terminar de ver la película.

La ceremonia, que por décadas fue considerada una de las más rimbombantes fiestas de la ciudad de oro pero que fue opacada por recientes escándalos, cambió de dueños y pasaron a manos de un grupo de inversionistas que esperaban el domingo 7 de enero pasar la página con una lujosa noche de brillos.

Durante la gala, grandes celebridades de la música acapararon las miradas y, por supuesto, la llegada de Taylor Swift a los Globos de Oro -sin su novio Travis Kelce, cuyos Kansas City Chiefs jugaban contra Los Ángeles Chargers al otro lado de la ciudad- dio mucho que hablar.

Swift, cuya versión cinematográfica de su gira Eras Tour fue nominada en la categoría de nuevo logro de taquilla, brilló con un vestido verde de Gucci con tirantes finos y espalda descubierta.

Su relación fue objeto de una broma del cómico Jo Koy, presentador de la gala, que Swift no valoró.

“La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL es que en los Globos de Oro hay menos planos de Taylor Swift”, dijo Koy mientras las cámaras evidenciaron los gestos de Swift, quien mostró su inconformidad por los comentarios de Koy.

Taylor Swift takes a sip of her drink after Jo Koy's joke about her at the #GoldenGlobes.

"The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift." pic.twitter.com/d2TDVcUGv5

— Variety (@Variety) January 8, 2024