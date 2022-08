La rapera Cardi B decide tatuarse el rostro y el video del proceso se viralizó en redes sociales

Recientemente, la rapera estadounidense Belcalis Marlenis Almánzar, conocida popularmente como Cardi B ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales por la noticia de un nuevo tatuaje, esta vez hecho en su rostro.

La artista siempre ha dado de qué hablar en lo que respecta a sus tatuajes. Desde un pavo real en el área de las caderas o de un arte floral en la zona de la espalda.

Pero en esta ocasión la intérprete ha ido más lejos y decidió tatuarse la zona de la mandíbula.

La noticia no fue compartida por las artista en sus redes sociales, sino que fue a raíz de las fotografías de su tatuador, llamado Robinson de los Santos.

La publicación fue el pasado 14 de agosto, y fue acompañado de un video en donde se muestra a Santos mientras tatúa el rostro de Cardi B, quien se tapa el resto de su cara.

“Trabajo de hoy: Cardi B” fue lo que escribió el tatuador en su video publicado en Instagram, que cuenta con más de 51 mil reproducciones.

Luego de ese video, el 18 de agosto Santos publicó una fotografía en donde se veía junto a Cardi B, y se muestra el resultado final del tatuaje. Se trata de una palabra de color rojo en la zona de la mandíbula.

Inmediatamente esto causó la sorpresa de todos los usuarios en redes sociales. Algunos comentarios expresaron alegría y emoción por el tatuaje de Cardi B, mientras que otros aseguraron que “había llegado demasiado lejos” y que se había “arruinado el rostro”.

Muchos han empezado a especular la palabra que se tatuó Cardi B. La mayoría concuerda de que podría tratarse del nombre de uno de sus dos hijos, llamado Wave Set Cephus.

Esto toma mayor fuerza luego de una publicación en la cuenta de Twitter de la artista hecha el 16 de enero de este año, en donde afirmaba que su mayor deseo era tatuarse el nombre de su hijo en el rostro.

“Estoy 1% cerca de tatuar el nombre de mi hijo en mi cara….¡Realmente quiero hacerlo!“, fueron las declaraciones de Cardi B.

Random but ….I’m 1% close too tatting my sons name on my face….I really really wanna do it!

— Cardi B (@iamcardib) January 17, 2022