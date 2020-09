La misteriosa muerte del actor y cantante Alien Huang: lo hallaron casi sin ropa en su casa

El cantante, actor y empresario taiwanés Alien Huang (también conocido como Huang Hong-Sheng) murió a los 36 años.

La causa de la muerte aún no se ha determinado. Señala una publicación de Infobae.

Los medios locales como Apple Daily Taiwan informaron que Huang fue hallado con una camiseta puesta, pero sin ropa interior en el momento de su muerte, y se encontraron manchas de sangre en el suelo.

Su cuerpo estaba tirado en el pasillo cerca del baño, informó United Daily News. La bañera estaba llena de agua y el aire acondicionado estaba encendido, añade la publicación.

No se encontraron drogas, alcohol ni señales de entrada forzada.

Las imágenes de la cámara de vigilancia mostraron que Huang regresó a casa solo a las 19.15 horas el martes 15 de septiembre, y no volvió a salir de su domicilio.

El padre de Huang llegó a la casa al siguiente día y descubrió a su hijo tirado en el suelo e inmóvil, por lo que llamó a la Policía.

Cuando el equipo de emergencia llegó a la residencia descubrieron que ya estaba muerto. Las autoridades investigan las causas del deceso y se espera una declaración oficial.

Infobae añade que Huang hizo su última aparición en las redes sociales con una publicación en Instagram Stories el 15 de septiembre.

Ex miembro de la banda japonesa HC3, y también de la agrupación taiwanesa Cosmo, Huang (también conocido como Xiao Gui o Little Ghost) construyó una amplia carrera en televisión y cine que incluye películas como “Din Tao: Leader of the Parade” y la reciente “Actuando por amor”.

También, como solista, lanzó varios álbumes, pero era más conocido como actor en numerosos dramas de televisión y, últimamente, como actor habitual en programas de entretenimiento.

En el 2008, Huang lanzó AES (Alien Evolution Studio) una marca de ropa que todavía está en el negocio; además, publicó tres libros de ilustraciones.

Huang es la tercera celebridad asiática que muere a la edad de 36 años en tres días consecutivos, ya que la actriz japonesa Ashina Sei se quitó la vida el 14 de septiembre, así como la coreana Oh In-hye que fue hallada inconsciente en su domicilio.

Fue reanimada y logró entrar al hospital estabilizada; sin embargo, horas después falleció.