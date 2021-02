“La Llorona” logra nominación en los Critics Choice Awards en la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero

La llorona, la película guatemalteca nominada en los Globos de Oro, continúa destacando en el panorama internacional y este lunes 8 de febrero fue postulada para un galardón en los Critics Choice Awards.

La Critics Choice Association (CCA) anunció a las películas nominadas para la 26 edición anual de los Critics Choice Awards que se otorgan anualmente para honrar a los mejores logros cinematográficos y televisivos. Además, históricamente, son considerados como el pronóstico más preciso de las nominaciones a los permios Óscar.

La CCA es la organización de críticos más grande de los Estados Unidos y Canadá, y representa a más de 400 críticos de televisión, radio y en línea y reporteros de entretenimiento. Se estableció en 2019 con la fusión formal de la Broadcast Film Critics Association y la Broadcast Television Journalists Association, reconociendo la difuminación de las distinciones entre películas, televisión y contenido de transmisión.

Film nominees for the 26th annual #CriticsChoice Awards have been announced! 🔗https://t.co/1D78SIg3WD pic.twitter.com/DA4rNVRXdP — Critics Choice (@CriticsChoice) February 8, 2021

Durante una publicación en su sitio Web oficial y difundido en sus cuentas en redes sociales, la CCA reveló que La Llorona, del guatemalteco Jayro Bustamante, está nominada en la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero y compite por el galardón con las producciones Another Round (Dinamarca), Collective (Rumania), The Life Ahead (Italia), Minari (Estados Unidos), y Two of Us (Estados Unidos).

Los ganadores serán revelados el domingo 7 de marzo y debido a la pandemia del coronavirus, se efectuará una gala en formato híbrido, parte presencial y parte virtual.