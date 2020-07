La Llorona: cuándo y cómo se podrá ver la película de Jayro Bustamante online

View this post on Instagram

¡@ixcanulmovie Y @tembloresmovie YA ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA! Ahora puedes ver Ixcanul (si te encuentras en Guatemala) o Temblores (si te encuentras en Centroamérica) desde la comodidad de tu casa, ahora puedes hacerlo a través de la plataforma MOWIES. Para más información haz click en el link https://www.mowies.com/my-mowies/lacasadeproduccion #yomequedoencasa