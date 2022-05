La emotiva muestra de apoyo de Paul McCartney hacia Johnny Depp luego de las declaraciones de Amber Heard

En esta ocasión, Paul McCartney, músico inglés que fue parte de Los Beatles, manifestó públicamente su apoyo a Johnny Depp durante su más reciente concierto en Seattle, donde en pleno escenario proyectó un video del actor tocando la guitarra.

Esta muestra de apoyo fue compartida en redes sociales por la filántropa Jill Vedder, esposa del músico Eddie Vedder, quien acompañó el video con unas palabras de aliento hacia Johnny Depp.

“Podría ser controversial compartir esto, no me importa. Solo sé que es un caballero. Y aunque apoyo a las mujeres y al movimiento Me Too, también conozco mujeres que han destruido las vidas de hombres buenos e inocentes”, comentó.

Johnny Depp y Paul McCartney son amigos y mantienen una gran relación, la cual ha hecho que compartan varios proyectos como la película Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y algunos videos musicales del ex miembro de Los Beatles.

La muestra de apoyo de Paul McCartney llegó tan solo días después de que Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, revelara los supuestos abusos por parte del actor, quien la habría golpeado en reiteradas ocasiones durante su matrimonio.

Por su parte, Johnny Depp y su equipo de abogados han negado estas acusaciones e indicaron que Amber Heard era quien golpeaba al actor mientras ambos estaban casados.