La emotiva fotografía de Carlos Villagrán junto a su hija que padece cáncer

Carlos Villagrán, actor reconocido por interpretar a “Kiko”, se ha vuelto tendencia debido al emotivo encuentro que tuvo con su hija.

La mujer, de 37 años y de nombre Vanesa, compartió la fotografía en sus redes sociales el pasado 20 de agosto, en donde se observa a los dos sonriendo a la cámara.

En junio de este año, Vanesa Villagrán fue diagnosticada con cáncer, motivo por el cuál decidió junto a su padre estar juntos ante el difícil momento que viven.

“Te fuiste (no por gusto) cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy apoyar. Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido, me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia“, escribió Vanesa en la fotografía en donde se encuentra junto con su padre.

La hija de Villagrán ha compartido su experiencia por medio de las redes sociales, y ha contado cómo ha llevado el hecho de que, por ejemplo, le ha empezado a caer el cabello.

“Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante, para una mujer es muy impresionante”, dijo Vanesa en redes sociales.

Además, la hija de Villagrán también ha compartido en redes sociales cómo se prueba diferentes estilos de pelucas.