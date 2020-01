El beso en la boca con el que La “Chilindrina” y el “Señor Barriga” sellaron su amistad

“Sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar (ríe)”, declaró La Chilindrina a TV Notas sobre el beso, del que confesó la tomó por sorpresa.

“La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, dijo.

La actriz y empresaria continuó: “A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia”.