La Chilindrina rompe el silencio: cuenta cómo “se cortó” la amistad con Doña Florinda y el conflicto con Chespirito

Conocida por su participación en la TV y por haberle dado vida a La Chilindrina en el programa El Chavo del 8, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves terminó con los rumores y recientemente reveló detalles por los que se fracturó la relación con Florinda Meza, actriz que popularizó a Doña Florinda.

Durante una entrevista concedida al productor y locutor mexicano Yordi Rosado, la cual se publicó en YouTube, la actriz confesó secretos valiosos detrás de La Chilindrina.

De las Nieves brindó detalles poco conocidos del personaje que, desde su creación, condujo y personificó a una niña traviesa que se ganó el cariño, respeto y admiración de multitudes.

“Aunque todos los personajes que vivían en la vecindad eran muy queridos por el público, La Chilindrina tenía una conexión especial que cautivó en el programa de televisión, el circo y en los shows que participaba”, dijo la actriz.

El conflicto con Florinda Meza

De las Nieves dijo que muchos han sido los rumores que han generado sobre el rompimiento de amistad con Florinda Meza, mejor conocida como Doña Florinda, otro icónico personaje de El Chavo del 8. Sin embargo, durante la charla La Chilindrina reveló cuál fue la verdadera razón por la que se fracturó esa relación.

“Al principio si nos llevábamos bien porque éramos las dos mujeres jóvenes y nos íbamos de compras juntas. Una vez me hizo una buena como para “jalarle los pelos”. Llegamos de Argentina y no permitían traer sacos de pieles, uno lo eché enrollado hasta debajo de la maleta y encima otras cosas. Si yo me llevo un saco puesto de pieles no van a decir nada, pero si me llevo uno aquí y otro allá adentro me la van a hacer de tos y me dijo ‘pues a mí no me hacen nada”, comentó De Las Nieves.

La actriz dijo que la mayoría de sus admiradores cree que el rompimiento de su relación con Florinda Meza ocurrió en los foros de televisión, otros dicen que se debió a la importancia de un personaje protagónico o un supuesto interés en Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, De Las Nieves contó la verdadera razón.

“También ella se compró dos, llegamos al aeropuerto y pasó, pero yo llevaba el chofer y ella se iba a ir conmigo. Estaba esperándola y cuando pasa, le abren la maleta y descubren que llevaba los abrigos. ´Señora no puede usted traer dos abrigos de pieles´, le dijo el guardia y ella agregó ¿y por qué María Antonieta si, si ella lo trajo’. Ahí creo que se cortó nuestra relación”, agregó De Las Nieves.

El conflicto con Chespirito

Durante la charla, La Chilindrina también reveló que entró en conflicto con Chespirito debido a que ella decidió hacer su propio programa conocido como Aquí está la Chilindrina.

“Hacemos el script y le digo a Chespirito: ‘Mira, aquí te traigo lo que quiero hacer’. Y él dijo que estaba bien. ´No hay un sólo personaje que se parezca a lo que hacemos nosotros, ahora busca tu oportunidad´”, relató De Las Nieves.

La actriz dijo que Gómez Bolaños la ayudó en hacer el piloto de su programa, pero que pasaron años y su proyecto no pudo salir al aire.

“Fuimos a su oficina, empezaron a revisar el script, hacemos el piloto, me lo dirige Édgar Vivar y me dice Chespirito: ‘Salió muy bueno, en cualquier momentito entras al aire’. Esperé dos años y no entraba, hasta que le dije a Chespirito: ‘¿Por qué no entra?”, agregó La Chilindrina.

Tiempo después, De Las Nieves se enteró que su programa no salió debido a que Chespirito no quiso. Sin embargo, ella buscó y habló con “El jefe”, que en eso momento era el productor Emilio Azcárraga, y le expuso su situación.

“Aquí está mi piloto, me dice Chespirito que está muy bueno, pero él no quiere que entre al aire”, le dijo la actriz. A lo que el productor respondió: “Yo no sabía que tuvieras un piloto, pero voy a verlo tres minutos y si en esos tres minutos me convences, entras al aire, pero antes necesito que me hagas una película”, dijo Azcárraga.