La Chilindrina confirma que participará en la bioserie de “Chespirito” y esto contó sobre el proyecto

La actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida popularmente como La Chilindrina, reveló recientemente que participará en proyecto que contará la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

En agosto de 2021, De las Nieves se pronunció de forma pública y pidió al hijo de “Chespirito” que la llamara y la dejara participar en la bioserie del comediante mexicano.

La Chilindrina es una de las protagonistas de la serie mexicana El Chavo del 8, creada por el comediante Roberto Gómez Bolaños y debido a ese protagonismo, la actriz evidenció que quería formar parte de ese proyecto.

En ese momento y ante la posibilidad de esa producción, De las Nieves confesó que estaba dispuesta a dar autorización para que su personaje “La Chilindrina” se utilizara en la bioserie del comediante.

La respuesta para la Chilindrina

Tuvieron que pasar 10 meses para que María Antonieta de las Nieves confirmara su participación en la producción que proyectará parte de la vida de Chespirito.

“No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no va a ser una mentira muy grande, entonces quiero que todos estén a la expectativa porque… ya no es sorpresa porque ya lo estoy diciendo”, dijo María Antonieta de las Nieves durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

La Chilindrina dijo que está contenta debido a que tuvo un acercamiento con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y conversaron sobre la serie biográfica del comediante.

“Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada”, agregó La Chilindrina. Además, indicó que quiere estar al aire hasta que termine la historia de Chespirito.