La Casa de Papel 5: revelan los primeros avances de la última parte de la serie de Netflix

Los últimos capítulos de la serie La casa de papel están por llegar al catálogo de Netflix. La producción original española ha sido todo un fenómeno desde su estreno en la plataforma de streaming, y ha cuenta con un récord de audiencia que se clasifica como una de las series de habla no inglesa más vista por los usuarios alrededor del mundo.

“En las últimas horas, he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo”, se escucha al profesor, en los primeros avances del final de la exitosa serie española.

Los cinco episodios que conforman el Volumen 2 de la quinta temporada de La casa de papel llegarán al catálogo de Netflix el próximo 3 de diciembre y pondrán fin a la historia de la banda de atracadores del mono rojo que ha cautivado en varios países.

En el primer adelanto de esta entrega final, El Profesor hace referencia a que “el enemigo está herido y más temible que nunca” y que sigue dentro del Banco de España.

La primera parte de esta quinta y última parte de la serie concluyó con que Alicia Sierra había encontrado y capturado al Profesor. Durante esos capítulos se reveló que uno de sus grandes logres fue haber conseguido que el Profesor le revelara detalles de su plan.

Se acerca el final. La última temporada de LCDP llega el 3 de diciembre.

The end is coming. The last season of LCDP arrives on December 3rd.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/40F0ePsWyE

