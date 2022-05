La cantante mexicana Yuri expresa su postura en contra del aborto y afirma que se trata de “un asesinato”

La cantante mexicana Yuri ha vuelto a dar de qué hablar luego de sus recientes posturas con respecto al aborto, en las que afirmó que se trata de un “asesinato”.

Los comentarios se originaron en el programa “Algo Personal” presentado por el periodista Jorge Ramos por medio de la plataforma digital Vix.

Luego de que Ramos le cuestionara a la cantante si las mujeres no tenían el derecho de decidir por su cuerpo, Yuri afirmó que claro que están en todo su derecho, pero a su opinión personal afirma que se está cometiendo un asesinato.

“Claro que tenemos el derecho, pero de matar una vida no estoy de acuerdo, Jorge, porque estás matando, eso es un asesinato“, afirmó la cantante originaria de Veracruz.

Yuri aseguró que se trata de su opinión personal, influenciada por sus creencias religiosas. “Ese es mi punto de vista, soy cristiana y a lo mejor a mucha gente no le agrade y me tiren mensajes de odio en las redes, me vale“, aseguró.

Ante sus declaraciones, Ramos le comentó que el aborto ya es un derecho en varios países como Estados Unidos e incluso México, sin embargo la cantante aseguró que se trata de su punto de vista y está de acuerdo ante la libertad de decisión que tienen las mujeres.

“Si, por supuesto que las mujeres tenemos derecho, nadie puede gobernar a ninguna mujer y estoy muy de acuerdo en que tenemos que pelear por nuestra libertad, las mujeres no debemos dejar que nos pisoteen“, afirmó.

“Pero a mi punto de vista, yo no podría matar a un hijo, no podría porque al final del día estoy matando a un ser humano y no tengo ese derecho”, indicó la cantante.

Otro de los puntos que trató Yuri en la entrevista que tuvo con Jorge Ramos fue su punto de vista con respecto al feminismo, en donde afirma que ella no se cataloga como feminista.

“No soy feminista, creo que tanto el hombre como la mujer tenemos un lugar que Dios nos dio. Lo que pasa es que algunos hombres, y no quiero generalizar, no han tomado ese papel que Dios les da”.

La cantante indicó que “las mujeres quieren tomar el papel del hombre“, y complementando con sus opiniones con respecto al aborto, Yuri aseguró que “una persona por ser feminista, no tiene el derecho de destruir una vida“.