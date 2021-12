La actriz Jennifer Lawrence confesó que habría fumado marihuana para una escena de la película de Netflix ‘No miren arriba’

Desde el 24 de diciembre del 2021, Netflix ha capturado la atención de muchas personas alrededor del mundo gracias a su más reciente película No miren arriba (Don’t Look Up), una comedia apocalíptica dirigida por el estadounidense Adam McKay.

La cinta, que en Guatemala se encuentra entre los primeros lugares del Top 10 de tendencia en Netflix, presenta la historia de una estudiante de astronomía -interpretada por Jennifer Lawrence- que junto a un profesor -Leonardo Di Caprio- descubren un cometa que está próximo a la Tierra y que explotará.

La dupla acude a Washington para hablar con la presidenta de Estados Unidos -Meryl Steeep- con el fin de alertar a la población. Ante una fallida recepción por parte de la mandataria, la estudiante y el profesor acuden a varios medios de comunicación para continuar con la advertencia. De esa manera se teje la historia.

No miren arriba es una cinta de dos horas y 25 minutos que propone la mencionada narrativa desde una óptica satírica y cómica puesto que se burla de muchos estándares y roles que son mostrados al mundo, como el de los políticos o los medios de comunicación.

Es en ese sentido que una de las escenas de la película ha acaparado atención y tiene que ver con la actriz Jennifer Lawrence y un poco de marihuana.

Según contó el director de la película en noviembre de este año al medio Yahoo Entertainment, Lawrence le pidió permiso para fumar un cigarro de cannabis previo a grabar una escena junto a Meryl Streep, dado que en el guion el personaje de Jennifer estaba bajo efectos de la droga.

McKay respondió a la actriz que podía drogarse, ya que debía realizar un monólogo de varios minutos y se le facilitaba lograrlo estando en ese mismo estado.

En la entrevista a Yahoo Entertainment, en la cual también participó Lawrence, la actriz añadió entre risas que todos se metían con ella durante la escena: “(…) supongo que porque estaba drogada. Era fácil hacerme rabiar”, contó.

Esta no es la primera vez que una noticia de esta índole se asocia con la intérprete. En 2015, confesó en el programa Watch What Happens Live que una ocasión, previo a los premios Oscar, fumó un poco de marihuana. Aunque no especificó en cuál edición fue, Lawrence dijo que jaló de un cigarro que tenía su hermano.