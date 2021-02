La actriz de “Game Of Thrones”, Esmé Bianco, acusa a Marilyn Manson de abuso sexual

Marilyn Manson fue acusado el lunes 1 de febrero de abusos por la actriz Evan Rachel Wood y por otras cuatro mujeres. Recientemente, Esmé Bianco, actriz de Game Of Thrones se sumó a la lista de mujeres que fueron abusadas por el cantante.

Manson se defendió y aseguró que estas afirmaciones en su contra son “horribles distorsiones de la realidad” y sostuvo además que todas sus relaciones íntimas fueron “consentidas”.

Durante una entrevista reciente con el medio The Cut, Bianco describió a Marilyn Manson como “un monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres”. La actriz de Game Of Thrones agregó que hubo abuso físico, tortura y control y llamó a Manson como un “depredador en serie”.

De acuerdo con el relato de Bianco, conoció al cantante en 2005 a través de su entonces prometida, Dita Von Teese, una modelo que ha asegurado que durante su relación con Manson no sufrió de lo que otras mujeres lo acusan.

En 2009, tras el divorcio de Von Teese, Bianco y Manson comenzaron a salir de forma intermitente.

“Tengo esta energía y fuerza que no tuve antes y hablar de Marilyn Manson no me causa temor, sino una sensación a la que llamo fuerza de dragón”, agregó la actriz de Game Of Thrones.

Bianco también indicó que, luego de terminar la relación con Manson, sufrió ataques de pánico, llegó a un punto de quiebre cuando el cantante la persiguió con un hacha por todo su departamento.