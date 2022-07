Kate Moss rompe el silencio y revela por qué dio sus declaraciones en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

La disputa legal entre Johnny Depp y Amber Heard continúa a pesar de que hace más de un mes el jurado emitió el fallo a favor del cantante y actor.

Ahora, la actriz de Aquaman ha apelado la decisión del jurado, con el objetivo de reabrir el caso y demostrar que no difamó a su ahora ex pareja.

Mientras esto ocurre, Kate Moss, una de las ex parejas de Johnny Depp en la época de los noventa y quien dio sus declaraciones durante el juicio, ha hablado finalmente de los motivos que la llevaron a aceptar hablar ante el jurado.

La información la dio en una entrevista del programa Desert Island Disc para el medio BBC Radio donde los conductores le preguntaron los motivos que la llevaron a testificar en uno de los juicios más populares del mundo del espectáculo.

“Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me pateó por las escaleras. Tenía que decir la verdad”, dijo la modelo de 48 años.

Durante el juicio, Amber Heard aseguró que Johnny Depp había agredido físicamente a su ex pareja Kate Moss, donde dijo que el actor había pateado a la modelo por las escaleras.

Esto provocó que Moss compareciera en una videollamada en mayo en el juzgado y negara las acusaciones que hizo Heard sobre Depp.

“Me resbalé por las escaleras y me hice daño en la espalda, él nunca me empujó, ni me dio una patada, ni me tiró por las escaleras”, dijo Kate Moss en el juicio.

Fue entonces cuando Camille Vásquez, abogada de Johnny Depp le preguntó a Amber Heard luego de las declaraciones de Moss: “No esperaba que la señora Moss testificara que eso nunca ocurrió, ¿verdad?“.

Amber Heard le respondió: “Incorrecto. Sé cuánta gente saldrá de la nada para apoyar a Johnny. Está claro por esta sala cuánta gente lo hará”.

“Todo el mundo que estaba en los años 90 conocía ese rumor. Yo había oído ese rumor de muchas personas“, añadió Heard con respecto a la supuesta agresión de Depp contra Moss.

Finalmente la actriz comentó acerca de la aparición de Moss en el juicio: “No esperaba que apareciera. No importa, no cambia lo que creí en ese momento“.