Julian Sands: Autoridades siguen con la búsqueda del actor, pero revelan que no hay señales

“Se han realizado numerosos esfuerzos por tierra y aire”, informó en un comunicado la noche del martes 24 de enero el departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, a cargo de las acciones de búsqueda.

“Hasta ahora, el señor Sands no ha sido encontrado y no hay evidencia de que hayamos descubierto su actual localización. Las operaciones continuarán mientras las condiciones climáticas lo permitan”.

Sands, quien saltó a la fama como par romántico de Helena Bonham Carter en la película Room with a View (1985), desapareció el 13 de enero en la montaña San Antonio, de unos 3 mil metros de altura y que está en las afueras de Los Ángeles.

Las autoridades encontraron allí la tarde del martes 24 a otro montañista desaparecido. El hombre de 75 años presentaba heridas a consecuencia de las condiciones climáticas.

As we enter day 11 of the search for Julian Sands on Mt. Baldy, we are reminded of the sheer determination & selflessness of all of the people who have aided in this search. We will continue to utilize the resources available to us. The family would like to share this statement: pic.twitter.com/owO2o97f16

— San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) January 23, 2023