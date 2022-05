Johnny Depp y Amber Heard: Quién es Ellen Barkin y por qué será una de las testigos en el juicio por difamación que protagonizan ambos actores

La actriz Ellen Barkin, quien estuvo relacionada sentimentalmente con Johnny Depp, corroborará el testimonio de Amber Heard sobre el comportamiento violento del protagonista de Piratas del Caribe y confesará los incidentes que tuvo durante su breve amorío.

La actriz de 68 años fue novia de Johnny Depp a finales de los noventas, mientras grababan la película Fear and Loathing in Las Vegas y, según las declaraciones del actor, ambos habían sido amigos por varios años antes de esta relación.

Sin embargo, el amorío entre Depp y Barkin llegó a su fin luego de que ambos se dieran cuenta que no estaban de acuerdo sobre su futuro como pareja.

Ellen Barkin will testify as a witness for Amber Heard’s case. Barkin will tell the court that Johnny Depp was violent and abusive around her when they dated. #IStandWithAmberHeard pic.twitter.com/WJV0F5VTX9

