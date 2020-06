Joaquín Sabina da el “sí” a su pareja Jimena Coronado después de 25 años de relación

Ni la edad, ni la pandemia causada por el covid-19, han frenado a Joaquín Sabina y a Jimena Coronado para casarse. La noticia se dio a conocer este lunes, y ha sido confirmada por distintos medios internacionales, entre ellos El País.

El medio señala en una publicación que Sabina y Coronado, contrajeron matrimonio hoy en el registro civil de la calle Pradillo en Madrid (España). El acto fue oficializado por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, quien se dice, tiene amistad con la pareja.

El cantante español declaró a el País: “Estoy feliz por Jimena y por los amigos que nos han acompañado”. En la sala del juzgado estuvieron presentes Carmela y Rocío Sabina, hijas del intérprete de pop y trova, así como el colega Joan Manuel Serrat, y su esposa.

Sabina y su ahora esposa, Jimena Coronado, se conocieron en 1999. Según El País, Coronado -fótografa peruana- acudió al diario español El Comercio para realizar un reportaje de Sabina. Ese mismo día el amor fluyó. Veinte años después su historia se consolidó con la decisión tomada en el registro civil de Pradillo.

Aún así, esta no es la primera vez que el cantante se casa. En febrero de 1977 ya lo había hecho. Sin embargo, la decisión había sido más “por interés que por amor”, según apunta El País.

Sabina habría dicho: “Yo era un hippie total y me quería suicidar por tener que ir al ejército. Entonces me enteré de una fórmula: si te casabas, podías ir a dormir fuera del cuartel todas las noches. Inmediatamente llamé a todas las chicas que conocía. Y ella fue la única que me dijo que sí. El matrimonio duró lo que duró la milicia: muy poquito”, complementa el diario.