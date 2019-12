Joaquin Phoenix recibe reconocimiento por su defensa a los derechos de los animales

¿Recuerdan que Arthur Fleck mató mucha gente, pero nunca a un animal?

Joaquin Phoenix conquistó la taquilla con la actuación en Joker y ahora este reconocimiento seguramente elevará su carisma con el público.

Phoenix fue nombrado Persona del Año 2019 por la organización Personas para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA), informó The Hollywood Reporter, por su apoyo desde hace mucho tiempo en la defensa de los animales.

Vegano desde los 3 años, Phoenix protagonizó recientemente la campaña We Are All Animals (Todos somos animales) en lugares icónicos como Times Square y Sunset Billboard.

También produjo The Animal People, un documental sobre activistas por los derechos de los animales frente a grandes corporaciones.

“Joaquín Phoenix nunca pierde la oportunidad de desviar la atención de sí mismo hacia la difícil situación de los animales y dar un gran ejemplo de caminar por el camino vegano”, dijo la presidente de PETA, Ingrid Newkirk, en un comunicado.