Jennifer López promociona un documental y revela datos sobre su carrera y la experiencia al compartir escenario con Shakira en el Super Bowl.

El 2 de febrero de 2020 Shakira y Jennifer López fueron las protagonistas de show de medio tiempo del Super Bowl, el partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Durante su participación, los espectadores disfrutaron de los ritmos bailables y sensualidad de ambas estrellas.

Tanto Shakira como La diva del Bronx deslumbraron con su producción y coreografía. La colombiana interpretó Loba, Ojos así, y Suerte. Además, tuvo de invitado al reguetonero Bad Bunny y juntos cantaron I like it y un remix de Callaíta, Puro Chantaje y Hips don´t lie.

JLo realizó un remix de sus éxitos e interpretó Get Right, Let’ss get loud, Waiting for tonight, On the floor y con su invitado, J Balvin cantó al ritmo de Mi gente.

Ese espectáculo acaparó la atención mediática debido al éxito que obtuvo. Sin embargo, en la actualidad surgieron nuevas polémicas debido a los datos que reveló JLo en Halftime (Medio tiempo), el íntimo documental que se estrenó en Netflix el martes 14 de junio.

En esa producción, la superestrella mundial Jennifer López habla sobre su carrera multifacética y la presión de la vida bajo los reflectores. Además, la diva del Bronx rememoró la actuación junto a Shakira en el Super Bowl.

JLo dijo que siempre estuvo consciente de con Shakira hicieron historia con su actuación en una de las grandes citas de la NFL. Sin embargo, afirmó que haber compartido el escenario con la cantante colombiana “fue la peor idea del mundo”.

“Tenemos poco tiempo para la actuación y que dos personas participaran en el show fue la peor idea del mundo”, revelo Jennifer López en su documental, en el que no se quejó de Shakira sino de cómo fue la idea de organización y la fatal división del tiempo para ambas.

En otros detalles del documental, la diva del Bronx reveló que Shakira se negó a cantar Born in the USA de Bruce Springsteen como cierre del show, debido a que la colombiana argumentó que ella no había nacido en EE. UU. y que no contaba con la nacionalidad estadounidense. Al final, la solución se encontró con Emme, la hija de JLo, quien participó en esa canción.