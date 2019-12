Ilusionista español casi pierde la vida en el programa en vivo Got Talent

El programa televisivo Got Talent España que se transmite desde 2016 en Telecinco pasó por una crisis el viernes 13 cuando uno de los concursantes casi muere durante la transmisión en vivo de la semifinal de concurso.

Se trata del ilusionista gallego, Pedro Volta. Hace un año pasó también por una situación similar cuando protagonizó una agonizante actuación callejera en la que casi se ahora. “Estuve cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria”, explicó y busco hacer la misma actuación en el programa.

Pero, Volta pasó nuevamente rozando la muerte y no consiguió estar en un cubo, sumergido en el agua, mientras intentaba quitarse una camisa de fuerza, tomar unas llaves y salir de ahí. En el siguiente vídeo se observa el momento exacto del número de Volta. Además, se muestra la preocupación de los jueces, del presentador y de cómo se acerca el personal de salud para apoyarlo.

Para salir necesitó apoyo médico y se le ve luego salir del cubo mientras confesó que era la última vez que realizaba esta sesión de escapismo. “Todo estaba controlado, no me juego la vida. Pero no voy a hacer este número más porque he superado mi miedo”, dijo.

Al salir , el público lo ovacionó.