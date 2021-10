Hija no reconocida de Vicente Fernández reaparece y pide conocerlo

El jueves pasado, un nuevo rumor relacionado con Vicente Fernández circuló en las redes sociales. En un video, una supuesta hija no reconocida del intérprete “Por tu maldito amor” se hizo presente para hacer una petición.

A través del canal de YouTube de la periodista “Shy Gutiérrez” que se viralizó una breve entrevista de Ana Lilia Aréchiga, supuesta hija del artista mexicano.

La mujer aseguró que se enteró del estado de salud de su padre por los medios de comunicación, debido a que no tiene ningún contacto con él. En la entrevista pidió oraciones y apoyo para superar este momento complicado.

Ana Lili Aréchiga apareció por primera vez en los medios de comunicación en 2015, para asegurar que es la hija mayor de “Don Chente”, quien desmintió esa versión a pesar de no haberse practicado una prueba de ADN.

“Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero fama, pero sus razones están”, indicó Aréchiga.