Hecho a la Antigua, el disco de Ricardo Arjona que podría ganar un premio Grammy 2022

La última edición de los Premios Grammy está a la vuelta de la esquina. Será este domingo 03 de abril que desde las 16:00 a las 19:30 horas el mundo conocerá los resultados de las votaciones de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.



En total serán 86 las cateogrías por las que votarán los miembros de la National Academy of Recording Arts and Sciences o The Recording Academy (por sus nombres en inglés) y cuyos ganadores serán revelados en una gala que será desarrollada dentro de la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Aunque en esta ocasión se reconocerá una mayoría de producciones elaboradas e interpretadas por artistas anglosajones, también se reconocerán cuatro categorías relacionadas a la música latina.

Entre los nominados de esa sección se encuentra el guatemalteco Ricardo Arjona quien para la suma un total de seis nominaciones a los Grammy. En todas las ocasiones el cantautor ha figurado dentro de la categoría Mejor Disco Pop Latino, y en 2007 ganó por su álbum Adentro.

Para la edición 64 de estos premios -que suelen ser los más importantes en la industria musical- Arjona fue nominado por el disco Hecho a la Antigua, que a la vez tiene el mismo nombre del exitoso concierto que realizó el cantante vía streaming desde la “torre del retiro” en las ruinas de la Iglesia y convento de las Capuchinas, en Sacatepéquez.

Hecho a la Antigua fue publicado en julio del 2021, solo dos meses después del concierto en Capuchinas. El álbum preservaba el mismo gesto sonoro que pudieron ver cerca de un millón y medio de espectadores alrededor del mundo.

El disco cuenta con la participación de los 30 músicos que acompañaron a Arjona a lo largo de las 25 canciones que en su mayoría ya habían sido lanzadas en otros discos del guatemalteco, pero que para fines del álbum nominado contaron con una versión más acústica.

Hecho a la Antigua tiene una duración de dos horas con 11 minutos y durante su curso, las personas pueden escuchar reversiones de piezas como “Historia De Taxi”, “Mujeres” o “Mi Novia Se Me Está Poniendo Vieja”.

Para fines de la edición 64 de los Grammy, Ricardo Arjona compite por al lado de Pablo Alborán, Paula Arenas, Paula Arenas, Camilo, Alex Cuba y Selena Gómez.

La categoría disputada se caracteriza porque los álbumes seleccionados cuentan con al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de pop latino, según apunta información de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

A finales de noviembre del 2021, luego de revelarse las nominaciones para la próxima gala de los Grammy, Ricardo Arjona dijo en Instagram que la nominación para Hecho a la Antigua era “para Guatemala y especialmente para una de las ciudades más bellas del mundo, Antigua Guatemala”.

En el vídeo se aprecian varias escenas del concierto grabado en la torre del retiro de la Iglesia y convento de las Capuchinas.

Le acompañan varios textos y en la descripción de la publicación se subraya que “los Grammys americanos voltearon a ver la grandeza de la sencillez de 6 mil velas encendidas, ninguna luz artificial”; aludiendo a la escenografía del recital.

Para conocer quién será la persona ganadora del premio, podrá seguir la transmisión de los Grammy 2022 en el sitio oficial del evento.