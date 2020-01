Estos son los precios y localidades del concierto de Guns N’ Roses en Guatemala

Desde el miércoles 29 de enero la banda confirmó que cantará en Guatemala y los admiradores locales compartieron sus impresiones en las redes sociales. Además, especularon con los precios de los boletos para el show.

Los Guns N’ Roses se presentarán el miércoles 8 de abril en el Estadio Cementos Progreso y su concierto formará parte de la gira Not In This Lifetime.

GNR x Guatemala City 🇬🇹 Tickets coming soon. pic.twitter.com/oPdj6dCiTH — Guns N' Roses (@gunsnroses) January 29, 2020

Este viernes 31 de enero, la productora responsable de la actividad reveló los precios y localidades oficiales para el concierto en el país, los cuales se podrán adquirir en la página de todoticket.com

Localidades

General Q500

Preferencia Q750

Tribuna Q750

Gramilla Q1,100

VIP Q1,600

Platea Q3,000

Diamante Q3,000

La preventa para usuarios con membresía comenzará el 3 de febrero a las 10 horas y la venta al público se habilitará el 5 de febrero a partir de las 10 horas.