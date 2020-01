¡Confirmado! Guns N’ Roses cantará en Guatemala

Después de varios años de rumores y expectativas sobre un posible concierto de Guns N’ Roses en Guatemala, finalmente la banda podrá deleitar a sus admiradores locales durante un show previsto para Semana Santa.

Recientemente creció la ilusión en Guatemala debido a que Duff McKagan, bajista y segundo vocalista de la banda, participó en un programa de radio en California, EE. UU. y dijo que Guns N’ Roses visitaría el país este año.

Este miércoles 29 de enero, la banda publicó en sus redes sociales que darán un concierto en el país el 8 de abril (miércoles santo).

GNR x Guatemala City 🇬🇹 Tickets coming soon.

La banda que en la actualidad promociona la gira Not In This Lifetime, la cual comenzó en 2016, se presentará en el país en el Estadio Cementos Progreso.

Los boletos para el show saldrán a la venta en los próximos días.