Guillermo Pfening: quién es el actor que apareció junto a Belinda tras las polémicas revelaciones de Christian Nodal

Horas después de este escándalo, cuando los usuarios de redes sociales esperaban una respuesta ante las acciones de su ex prometido, Belinda reapareció en su cuenta de Instagram y compartió un video junto a un misterioso hombre, desatando los rumores sobre un posible nuevo amorío.

Los internautas lograron identificar a la persona con la que la cantante de Luz sin Gravedad compartió en una playa y se trata de Guillermo Pfening, actor argentino con quien Belinda compartió las grabaciones de la primera temporada de la serie Bienvenidos a Edén.

Este curioso video muestra a ambos artistas en lo que parece ser la isla en la que se grabó esta producción de Netflix mientras se encuentran en compañía de un perro, quien es la mascota de Belinda.

Para sorpresa de muchos, Belinda compartió esta grabación con un filtro de corazón, situación que alimentó los rumores sobre un posible romance entre la actriz nacida en España y Guillermo Pfening.

Sin embargo, esta no fue la única publicación de este polémico momento, ya que el actor argentino también compartió una fotografía de Belinda en sus historias de Instagram.

En esta imagen aparece la expareja de Christian Nodal disfrutando del atardecer en la playa con su mascota entre sus brazos.

“Vola alto como vos sabes!”, escribió Pfening junto a la foto de Belinda.

Hasta el momento, todo parece indicar que la convivencia entre Belinda y Guillermo Pfening sería resultado de las grabaciones de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, serie que aún no anuncia la fecha de su estreno.

No obstante, muchos seguidores de la intérprete consideran que estos videos pueden ser una indirecta hacia Christian Nodal y la confirmación de una nueva relación sentimental por parte de Belinda.

Las nuevas especulaciones sobre la vida amorosa de Belinda se dieron a tan solo días de que la cantante confesara que no busca iniciar una relación sentimental tras su separación con Nodal.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo”, indicó Belinda.