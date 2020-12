“Gracias por tu vocación”: la emotiva canción con la que Tavo Bárcenas rinde homenaje a los médicos de Guatemala

Gracias por tu vocación es un tema de Tavo Bárcenas, cantautor guatemalteco que con su letra y música rinde homenaje a los médicos del país.

“No siempre se ha de ganar la batalla por vivir (…) Y en medio de la pandemia, en primera fila estás para ayudar, para curar“, dice la canción de Bárcenas, por la celebración del Día del Médico este jueves 3 de diciembre.

De acuerdo con Bárcenas, Gracias por tu vocación es una asignatura que tenía pendiente y que logró cumplir recientemente.

“Esta es una canción que desde hace tiempo tenía ganas de hacerla y justo la semana del 23 al 27 de noviembre me contactó el doctor Rubén Ruiz. Él ha sido pediatra de mis hijos y me contó la idea que tenían para felicitar al gremio durante el congreso de médicos del país”, contó Bárcenas.

Gracias por tu vocación se compuso durante el 26 y 27 de noviembre pasado y se grabó en Beat Mamut Studios en la ciudad de Guatemala.

Le puede interesar: Día del Médico: “También somos humanos como todos, tenemos familia”, médicos del Parque de la Industria narran lo que viven por la pandemia

Los médicos se enfrentan a diario con un enemigo invisible: el coronavirus. A pesar de que durante su turno de trabajo, entran a combatirlo, algunos han perdido la batalla.

“Grabé un video que se proyectó durante la clausura del congreso de médicos y la pieza es una muestra de un agradecimiento a todos los médicos por su labor diaria, especialmente en esta época de pandemia debido a que han estado al frente, en primera fila y sin importar arriesgar su vida, tiempo en familia y sus actividades”, agregó el músico guatemalteco.

Gracias por tu vocación está disponible en el canal oficial de YouTube del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y se publicó este 3 de diciembre en el que médicos celebran su día.

“De modo personal esta es una canción que tenía pendiente debido al accidente que tuve hace 12 años (2008). Me quedé con un agradecimiento infinito con todas las personas que me apoyaron, especialmente con los médicos que me atendieron como Sergio Martínez Siekavizza, José Molina Muñiz y Edgar López. Gracias a sus atenciones hoy sigo de pie, así que la canción también se la dedico a ellos porque el mensaje siempre ha estado en mi corazón. Además, es mi pequeña muestra para agradecer a todos los médicos que constantemente están luchando contra el coronavirus en el país”, concluyó el músico guatemalteco.