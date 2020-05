Las cinco mejores miniseries de HBO aclamadas por la crítica

Dentro del catálogo de HBO yacen excelentes miniseries listas para conquistar a sus suscriptores. Estas producciones tienen en común narrativas poderosas capaces de cautivar con su fuerza a la audiencia en pocos episodios.

Desde sus estrenos, la crítica ha caído rendida por la calidad de sus historias, interpretaciones y producciones. Cada una de estas miniseries se ha ganado su lugar para ser consideradas entre las mejores de los últimos años dentro y fuera de HBO.

A continuación, te mostramos algunas de las más destacadas. Si no las has visto aún, esta será tu oportunidad para deleitarte con todas ellas. Que el tiempo no te preocupe, ya que estamos seguros las terminarás en un abrir y cerrar de ojos debido a los pocos capítulos de cada una de ellas.

Esta miniserie de ocho capítulos es una adaptación del best seller homónimo de Gillian Flynn, el cual tiene como protagonista a una de las mejores actrices de Hollywood, Amy Adams. La trama gira en torno a la reportera Camille Preaker, la cual regresa a su pueblo natal para cubrir la noticia del asesinato de una joven y la desaparición de otra. Mientras realiza su labor periodística, la protagonista se ve inmersa en un rompecabezas psicológico sobre su propio pasado. La miniserie honrará en las relaciones familiares entre madres, hijas y hermanas como nunca antes se había visto en una producción.

Chernobyl

Con tan solo cinco episodios esta serie logró coronarse, para muchos, como la mejor miniserie del 2019. La reacción ante esta serie desató que los ojos de los espectadores regresara a uno de los hechos más desafortunados de la historia con la explosión que produjo la fuga de material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, así como Escandinavia y oeste de Europa. ‘Chernobyl’, muestra los sacrificios que hombres y mujeres realizaron para salvar a Europa de un inimaginable desastre. El éxito fue tan relevante que las búsquedas del suceso se detonaron en servidores, además de que cientos de personas acudieron a la zona generando una ola de turismo sin precedentes.

Years and Years

Esta serie, en tan solo seis episodios, es capaz de alterar la manera de pensar nuestro futuro próximo. La trama sigue a los miembros de la familia Lyons de la Gran Bretaña durante varios años, donde los hechos por los que atraviesan sacuden su estabilidad en el ámbito político, económico y tecnológico. La coproducción entre HBO y la BBC dio como resultado esta impactante producción.

Big little lies

Lo que inició con la adaptación de la novela de Liana Moriaty del mismo nombre, terminó con uno de los mayores éxitos de la plataforma. ‘Big little lies’ estaba planeada solo para una temporada, pero debido a su éxito, los escritores trabajaron en darle continuidad a la historia de las madres de Monterrey, en Estados Unidos. Detrás de la excelente trama se encuentra un reparto sin igual que consolidó a la perfección cada personaje. Con siete episodios por temporada, la serie continua siendo de las producciones más vistas de HBO.

The pacific

Esta miniserie aborda la historia de tres marines desde su reclutamiento hasta el final de la guerra. Multipremiada, la producción desentraña a estos personajes mientras se encuentran luchando contra los japoneses en el teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El espectador se convertirá en un miembro más del regimiento, logrando así ver las atrocidades explícitas cometidas por ambos bandos de la manera más realista posibles. Sin duda, es una de las más recientes miniseries que ha conquistado a los suscriptores, los mayores críticos de HBO.

En alianza con Forbes Centroamérica.