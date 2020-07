Descubre cuánto cuesta el anillo de compromiso de Demi Lovato

Demi Lovato anunció su compromiso con Max Ehrich a través de sus redes sociales. La feliz pareja compartió una emotiva sesión de fotos donde sale a relucir su anillo de compromiso, una lujosa pieza de joyería que porta desde ahora la cantante y actriz.

La vistosa pieza intenta robar protagonismo en las imágenes compartidas. Una anillo de compromiso bastante ostentoso confeccionado con un enorme diamante esmeralda flanqueado por diamantes con acento trapezoide que adorna su dedo anular.

Como en muchas de las ocasiones que las famosas revelan su anillo de compromiso, la curiosidad por saber el valor aproximado de la pieza salió a relucir. En este caso, el portal de E! entertainment reunió a varios expertos joyeros para hablar sobre esta pieza, cuyo diamante central se estima entre siete y 10 quilates; podría alcanzar un valor millonario.

Una pieza millonaria

Según las conjeturas de los expertos, el anillo puede alcanzar un valor de entre medio y un millón de dólares, pero si éste resultara ser del famoso joyero Harry Winston, el anillo podría venderse de entre US$2.5 a 3 millones.

No cabe duda que Demi Lovato quería un anillo que reflejara el amor por su prometido. Los diamantes que lo acompañan lo hacen único y especial, con destellos que irradian a simple vista. La cantante, así como su prometido, anunciaron el suceso en un emotivo mensaje con sus redes sociales.

Muchos fanáticos de la cantante han relacionado el diseño de su anillo de compromiso con uno que portó durante el video de la canción Tell me you love me. En el video, Lovato es abandonada por su prometido en medio del altar, por lo que muchos han especulado sobre un mensaje oculto alrededor del significado del anillo y de la posible relación.

