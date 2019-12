Adiós a Homero y Bart: “Los Simpson” llegarán a su final

La famosa serie Los Simpson llegará a su final en 2021…al parecer.

De acuerdo con el compositor del tema principal de a caricatura, Danny Elfman, aseguró que ha escuchado que “ese año sería el último”.

Por lo que he escuchado, viene el final. No sé los hechos concretamente, pero he escuchado que este sería su último año”, declaró al sitio Joe.

Los Simpson tiene 31 temporadas y su primera emisión se dio en 1989. Para sorpresa de sus creadores, tuvo el éxito suficiente para mantenerse al aire.

“Todo lo que puedo decir, es que estoy asombrado y sorprendido que haya durado tanto como lo hizo. Tuve que darme cuenta que, cuando compuse para Los Simpson, escribí esta loca pieza de música, y esperaba que nadie la recordara, porque realmente no pensé que la serie tuviera oportunidad”, dio Elfman.

Incluso, señaló que Los Simpso “era una serie muy rara para la época, por lo que pensé que sólo duraría tres episodios y sería cancelada”.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

Vea también:

– Google Maps revela el misterio, localiza casa de Los Simpson y no está en Springfield

– Los creadores de “Los Simpson” retiran un episodio con Michael Jackson