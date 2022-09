Estos fueron los ganadores de la edición 74 de los Premios Emmy

Este 12 de septiembre se llevó a cabo la edición 74 de los Premiso Emmy, que busca galardonar a las series televisivas más importantes y que tuvieron gran aceptación por parte del público y la crítica.

Kenan Thompson, actor reconocido por salir en la popular serie de Nickelodeon Kenan y Kel, fue el encargado de ser el anfitrión de la gala que reunió a varias celebridades en el el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

La competencia fue bastante reñida, con producciones televisivas de alto nivel como Succesion, Ted Lasso, Better Call Saul, y The Squid Game.

Esta última marcó un hecho histórico en la premiación, ya que se convirtió en la primera serie en un idioma no inglés en ser nominada en la categoría de mejor drama.

Más de 17 mil miembros votantes de la Academia de Televisión de los Estados Unidos votaron por los ganadores de la noche, en onde las categorías más importantes se encontraban las del género de comedia y drama.

Ganadores

Uno de los momentos más impactantes de la premiación fue cuando el actor Lee-jung-jae de Squid Game ganó como mejor actor en una serie dramática, lo que hizo que la serie de ficción se llevara dos galardones en la noche de este 12 de septiembre.

Player 456 gets the gold! Lee Jung-jae wins a first career #Emmy for Outstanding Lead Actor in a Drama Series for @SquidGame (@Netflix)! 🦑 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/qlkK3ae2gO — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

También Zendaya sorprendió a todos por lograr consolidar el galardón de mejor actriz en una serie de drama, por su participación en Euphoria. La actriz de 26 años lleva dos años en que se lleva el premio, ya que en 2020 lo obtuvo.

Two-time #Emmy winner @Zendaya!!! 😍 Congratulations on a second career win for Lead Actress in a Drama Series for @EuphoriaHBO! #Emmys2022 pic.twitter.com/O6FEKmFfbS — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

En cuanto a las producciones televisivas, Succession se llevó el premio a la mejor serie de drama, mientras que Ted Lasso se coronó como la mejor serie de comedia. La serie The White Lotus obtuvo el reconocimiento a la mejor miniserie.

La ceremonia abrió con la premiación de Matthew Macfadyen como mejor actor de reparto en una serie dramática. Luego, Julia Garner obtuvo el de mejor actriz de reparto.

Jason Sudeikis, quien es el protagonista de Ted Lasso, fue galardonado por el premio de mejor actor principal en comedia, mientras que en el bando femenino lo obtuvo Jean Smart, de la serie Hacks.

This Diamond Dog wins another #Emmy! Congrats to @JasonSudeikis on a second consecutive win for Outstanding Lead Actor in a Comedy Series for @TedLasso (@AppleTVPlus)! 🐶💎 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/5KZo7sVLlc — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

Otros de los afortunados ganadores de la noche fue Brett Goldstein (mejor actor de reparto en comedia), Sheryl Lee Ralph (mejor actriz de reparto en comedia), el popular Michael Keaton (mejor actor principal en una miniserie), Murray Bartlett (mejor actor de reparto en una miniserie) y Amanda Seyfried (mejor actriz principal en una miniserie).

Para finalizar las categorías Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls se llevó el premio a mejor serie de telerrealidad y Last Week Tonight With John Oliver obtuvo el de mejor programa de variedades.

¿Polémica?

Kenan Thompson lanzó un comentario controversial en donde afirmó en medio de la gala que la actriz Zendaya, que acaba de cumplir 26 años hace un par de semanas y que se encontraba en la ceremonia, es mayor para salir con Leonardo DiCaprio.

“Zendaya acaba de cumplir 26 años. 26 es una edad extraña en Hollywood. Eres suficientemente joven como para interpretar a un estudiante de instituto pero demasiado mayor para salir con Leonardo DiCaprio”, dijo el humorista.

“Zendaya just turned 26, happy birthday. 26 is a weird age in Hollywood. Young enough to play a high school student, but too old to date Leonardo DiCaprio.” – Kenan Thompson at the #Emmys pic.twitter.com/tnbJ3XtZ1m — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 13, 2022

El comentario se volvió viral en las redes sociales, debido a la noticia de que Leonardo DiCaprio rompió con su novia, Camila Morrone, justo cuando ella cumplió 25 años.