Estas fueron las respuestas de Gerard Piqué luego de haber sido cuestionado una vez más por su relación con Shakira

Recientemente, en una entrevista otorgada al medio español El País, Gerard Piqué habló con la sección Deportes acerca de su nueva vida de negocios lejos de las canchas y de Shakira.

La conversación, otorgada en las oficinas de la empresa Kosmos al medio español– Piqué de 36 años aseguró que las cosas marchan bien luego de tres de las decisiones más cruciales de su vida: reiniciar en el amor, empezar una empresa y abandonar el fútbol.

Para muchas personas alrededor del mundo, la entrevista suponía una nueva oportunidad para conocer más a detalle sobre las actualizaciones en la vida personal del exjugador.

De hecho, en uno de los momentos de la charla el entrevistador de El País se aproximó a preguntar sobre el estado emocional de Piqué, pero el barcelonés logró responder de forma amplía y sin mucho detalle.

Luego de surgir la pregunta sobre cómo le ha afectado al exjugador su separación mediática con la cantante colombiana Shakira, el español respondió: “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

Frente a la raquítica respuesta, el periodista insistió asegurando que “No son sordos”, consignando así el ruido que han provocado las noticias sobre la ruptura.

Ante la pregunta, Piqué aseguró: “Se trata de protegerlos (a los hijos). Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

“¿Y cómo está como persona? Parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien”, fue la última pregunta alrededor de la vida íntima de Piqué que realizó el periodista de El País.

“No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, aseguró el artista.

Durante el último año, Gerard Piqué se ha convertido en uno de los hombres que más ha logrado captar atención mundial. Su retiro del equipo F.C. Barcelona, así como su ruptura sentimental con la cantante Shakira se han convertido en temas insuperables de su figura pública.

Los medios de comunicación, así como las redes sociales han visto al exjugador español como blanco de noticias luego de cada una de sus movidas. Los hechos mediáticos han ido en incremento, en especial, luego de haberse dado a conocer su relación con la joven española Clara Chía Martí.

A propósito de la nueva relación del barcelonés y la ruptura que implicó con la colombiana Shakira, la cantante también ha dado de qué hablar internacionalmente luego de la publicación de un par de canciones donde se ha vulnerado y ha celebrado su resistencia frente al desamor.

“Monotonía”, a dueto con Ozuna, así como “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” junto al productor argentino, Bizarrap, le han dado vuelta al mundo tras la ruptura de los famosos.