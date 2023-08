Esta sería la fortuna que obtendría Margot Robbie en sueldo y por la taquilla de la película de Barbie

La actriz australiana Margot Robbie ganará cerca de US$50 millones (unos 45 millones de euros) en sueldo y por el porcentaje que le corresponde por la taquilla de “Barbie”, el gran éxito de este verano en la gran pantalla, según fuentes de la revista especializada Variety.

Aparte de encarnar a Barbie, Robbie ha sido productora de la cinta con su compañía, LuckyChap Entertainment, con la que también ha desarrollado proyectos como “Birds of Prey” (2020), “Promising Young Woman” (2020) y la serie de Netflix “Maid”.

La actriz fundó la productora en 2014 junto a su esposo Tom Ackerley, y sus amigos Sophia Kerr y Josey McNamara, con el objetivo promover historias de mujeres y apoyar a las creadoras.

“Barbie” se ha convertido en el fenómeno veraniego al recaudar más de US$1 mil 200 millones (unos 1 mil 090 millones de euros) en todo el mundo, lo que ha hecho que su directora y coguionista, Greta Gerwig, sea la primera mujer en dirigir una película en solitario que logra superar la barrera de los US$1 mil millones.

De hecho, Variety indicó que es posible que Gerwig reciba algún pago extra por estos números.

