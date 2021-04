Enrique Guzmán asegura que no ha parado de llorar tras el escándalo que provocó su nieta Frida Sofía

Desde que Frida Sofía se pronunció de forma pública, confesó que había sufrido abusos y señaló que el responsable directo era su abuelo Enrique Guzmán, el cantante mexicano, quien es padre de Alejandra Guzmán, ha sido cuestionado constantemente.

Los Guzmán, una de las familias más destacadas del mundo del espectáculo en México atraviesa una crisis después de las contundentes revelaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo.

Enrique Guzmán ha desmentido los señalamientos de su nieta y hasta Alejandra Guzmán, madre de Frida, ha afirmado que el cantante de 78 años es inocente y que su hija necesita ayuda.

Nueva postura

Recientemente, Enrique Guzmán participó en un programa de televisión y dio detalles de cómo piensa repararse emocional y profesionalmente ante los señalamientos que, según el cantante, están “manchando” su carrera.

El popular roquero mexicano dijo que la situación es muy delicada debido a varios factores como la denuncia de su nieta y que, a su vez, ha afectado a todos los integrantes de su familia y personas cercanas a su círculo. Además, el músico confesó que desea acercarse a Frida, pero que tiene claro que es complicado.

“Tengo una señora (su esposa) que es mi apoyo total, me escucha llorar y se aguanta”, dijo Enrique Guzmán”. Además, afirmó que suspendió algunos conciertos en línea que tenía previsto brindar.

“Esta parte mía, no quiero que la vea el público, no es para ellos, es para mí nada más. ¿Qué les voy a cantar? ¿Con qué cara voy a salir al escenario?”, agregó.

El cantante recalcó que jamás le ha hecho daño a Frida Sofía: “Yo faltarte a ella no lo he hecho nunca”, añadió el cantante mexicano al enfatizar que está decepcionado de su nieta. “Creo que ya me escuchó bastante, no, no quiero hablar con ella”, finalizó.