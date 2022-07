Andrés García: las revelaciones del actor dominicano sobre su enemistad con Enrique Guzmán

Durante las últimas semanas, Andrés García ha dado de qué hablar a raíz de sus constantes problemas de salud y sus declaraciones acerca de su posible fallecimiento, del cual ha hablado en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, en esta oportunidad el actor dominicano de 81 años fue tendencia luego de mencionar su enemistad con Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán, y revelar las razones por las que ambos no se llevan bien.

En un video publicado por el programa Sale el Sol, Andrés García indicó que desde el momento en el que conoció a Enrique Guzmán comenzaron los problemas entre ambos artistas y nunca lograron llevar una buena relación.

“No es que niegue la amistad. Yo no era actor cuando Enrique ya era un cantante joven, famoso, creo que tenía un grupo que se llamaba Los Teen Tops, pero lo que yo veía en él era como que su postura como artista que trataba de agradarle a todo mundo, parece ser que, en el fondo, yo no le agradaba”, confesó.

El ex galán de telenovelas también comentó que desconoce el verdadero motivo por el cual a Enrique Guzmán le molestaba estar cerca de él y aseguró que, pese a sus diferencias, el cantante nunca quiso llegar a los golpes por miedo.

“Yo no le tenía celos, a lo mejor él a mí sí. No lo sé. Luego el destino quiso que yo me fuera a vivir a dos cuadras de la barranca donde vivía él. Entonces, su actitud era hostil, nunca se atrevió a aventarse un tiro conmigo”, comentó el actor.

Asimismo, Andrés García explicó que hubo ocasiones en las que se daba cuenta que a Enrique Guzmán no le gustaba encontrarse con él y ponía mala cara cuando lo veía.

Para finalizar, el actor dominicano llamó falso al padre de Alejandra Guzmán por aparentar tener una buena relación con él y fingir como si nada pasaba cuando estaban cerca.

“Yo me daba cuenta que le costaba trabajo ser amable y en poner buena cara. A mí no me gusta ser falso, ¿para qué nos podemos dar buena cara?”, concluyó.