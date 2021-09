Enrique Guzmán afirma que siente “mucha vergüenza” por los señalamientos que Frida Sofía hizo en su contra

El papá de Alejandra Guzmán y abuelo de Frida Sofía, se pronunció este miércoles 22 de septiembre y confesó que no ha logrado superar las fuertes declaraciones que su nieta hizo en su contra y todo lo que se originó en su círculo familiar y profesional.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán, confesó en abril pasado que su abuelo abusó de ella cuando tenía cinco años.

Frida ofreció una entrevista en la que habló de muchos temas relacionados con toda su familia y cómo ha sido la relación con su madre.

Como respuesta a las acusaciones, Enrique Guzmán desmintió los señalamientos de su nieta y hasta Alejandra Guzmán, madre de Frida, afirmó que el cantante de 78 años es inocente y que su hija necesita ayuda.

Desde esa fecha, Los Guzmán, una de las familias más destacadas del mundo del espectáculo en México atraviesa una crisis y la polémica ha rodeado a los involucrados.

Tras su dudoso comentario sobre el fallecimiento de Natasha Moctezuma, Frida Sofía volvió a arremeter contra su abuelo Enrique Guzmán.

La discusión se volvió a avivar debido a los comentarios que hizo su Enrique Guzmán sobre el fallecimiento de Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía.

El pasado 2 de septiembre, Enrique Guzmán dijo que, sobre el fallecimiento de su la media hermana de Frida Sofía “El karma es el karma”, declaraciones que fueron fuertemente criticadas.

En la actualidad el cantante mexicano promociona la obra musical Jesucristo Superestrella y este miércoles 22 de septiembre asistió al programa latino Hoy y confesó que siente vergüenza sobre las cosas que se dicen sobre él. Además, explicó que no ha superado las acusaciones que hizo su nieta Frida Sofía sobre él.

Enrique Guzmán dijo que, en la obra musical, le dará vida al “rey Herodes” y compartirá créditos con los cantantes Yahir y María José.

Las quejas

“Hoy está de moda ese tipo de quejas y a este tipo de cosas las tengo que enfrentar. Tengo mucha vergüenza de repente cuando pasas estas cosas porque vivo con una nieta que vive en mi casa, entonces imagínate si yo tuviera esa enfermedad, que debe tener uno en la mente para tener este tipo de cosas (el ser abusador), sería terrible. Esta niña (Frida Sofía) se esperó 25 años para decir que yo tuve algo que ver”, dijo Enrique Guzmán.

El cantante agregó que no ha superado las acusaciones de su nieta. “Hasta que no recapacite y no hable las cosas con verdad, pues no pasa nada”, agregó Enrique Guzmán.

El cantante recalcó que cuenta con el apoyo de Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía. “Un día me dijo ‘papá haz lo que tengas que hacer. Entonces me abrió la puerta… finalmente ella (Frida) tiene que probar lo que acusa y eso es muy difícil porque no pasó nunca”, agregó sobre la denuncia de Frida Sofía en su contra.