Corte de apelaciones dará seguimiento a las denuncias contra Michael Jackson

Luego de más de 30 años de haber sufrido abusos sexuales por parte del Rey del Pop, dos hombres que denunciaron a las empresas de Michael Jackson serán escuchados en una corte de apelaciones de California.

Según dieron a conocer medios de comunicación estadounidenses luego del pasado 18 de agosto del 2023, los jueces de la corte californiana emitieron un fallo común y escucharán los testimonios de Wade Robson y James Safechuck dos hombres que a través del documental de HBO Leaving Neverland hicieron públicas las denuncias.

Robson es un coreógrafo australiano de 40 años quien ha asegurado que a partir de los 7 comenzó a sufrir abusos durante siete años por parte de Michael Jackson. El bailarín conoció al cantante de “Thriller” a los 5 años, luego de haber ganado un concurso de baile cuyo premio consistía en conocer y bailar junto al famoso músico.

Por otro lado, Safechuck, quien actualmente tiene 45 años, conoció a Jackson a los 9 años cuando participó en un comercial de la marca Pepsi. El historial de abuso para él ocurrió luego de la grabación del comercial cuando el cantante estadounidense le llamaba por teléfono y lo invitaba a compartir con él, así como le enviaba regalos, dinero e incluso le sugería que fueran juntos de vacaciones.

No obstante, aunque estas declaraciones salieron a la luz en 2019 con el estreno del documental HBO, en abril de 2021 un juez no consideró las demandas que hizo Wade Robson contra las empresas MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc. (en ambas Michael Jackson era su propietario), alegando a la falta de protección cuando era menor de edad.

Según reportaron medios de comunicación, en 2021 un juez habría dicho que las empresas no tenían responsabilidad de proteger a menores, así como tampoco debían responder legalmente a las denuncias puesto que Michael Jackson como único propietario había fallecido en 2009.

Muchas personas han anotado que de no ser por el peso del documental Leaving Neverland de HBO, estas denuncias no hubieran trascendido tanto, aún con el primer intento que hizo Robson en 2021.

Dos años después de las primeras acusaciones, el tribuna de California estableció que las corporaciones de Michael Jackson no estaban excusadas de las responsabilidades de proteger a los menores por el hecho de que el victimario de los abusos era además el dueño de las empresas.

Luego de esta aclaración, mediante un mensaje unánime los jueces establecieron que “una corporación que facilita el abuso sexual de niños por parte de uno de los empleadores no puede ser excusado de un deber afirmativo para proteger a esos menores por el puro hecho de que esta es propiedad del perpetrador de los abusos”.

Asimismo, los jueces han coincidido que las denuncias de los hombres no debieron ser ignoradas. Aunque aún no hay una fecha para la reactivación de las audiencias donde ambos podrán hablar frente a los jueces, se ha decidido que ambas apelaciones serán unidas en una sola demanda.