“El último rey”: El libro que revela nexos con el narco y la dinastía Fernández

En la reciente Feria del Libro de Guadalajara, en México, la periodista Olga Wornat presentó el libro El último rey: La biografía no autorizada de Vicente Fernández, bajo la editorial Planeta y según reportes internacionales, la escritora narra cómo conoció la música ranchera y luego a Vicente Fernández, quien continúa en el hospital en el área de terapia intensiva del Hospital Country 2000 por complicaciones de salud.

En el libro, Wornat describe los caminos que “El charro de Huentitán” tuvo que recorrer hasta consagrarse como uno de los mejores cantantes de México. Además, revela algunos detalles nunca contados sobre la relación con sus hijos, familiares y el secuestro de Vicente Fernández Jr.

En El último rey: La biografía no autorizada de Vicente Fernández, aparecen detalles oscuros de la familia Fernández, especialmente de Vicente Jr. y Gerardo, los hijos de Chente. La escritora dijo que Gerardo Fernández tuvo nexos con el narco. Además, es quien lleva el control del dinero de la dinastía Fernández y podría quedarse con la herencia de “El Charro de Huentitán”.

De acuerdo con reportes internacionales, Olga Wornat presenta un vistazo a la intimidad de la dinastía: desde su origen humilde hasta algunos fuertes pasajes de infidelidad y traiciones entre los hijos de Vicente Fernández.

Según la descripción del libro, lo que se relata Olga Wornat es a partir de testimonios y revelaciones inéditas, y recorre la vida de uno de los más grandes íconos de la música mexicana. Además, cuenta cómo “El Charro de Huentitán”, pasa de pintar casas a cantar en el Estadio Azteca, del matrimonio sagrado a los amores tormentosos que acarrea la fama, de padre ausente a encomendarse a Dios para salvar la vida de uno de sus hijos.

Según Wornat, en su libro muestra es la historia nunca contada sobre un hombre llamado Vicente Fernández.

Wornat causó controversia al revelar que el hijo del cantante secuestró a su hermano Vicente por hace unos meses. Como respuesta, Vicente Fernández Jr., rompió el silencio sobre sobre el libro y lo que en él aparece.

Vicente Fernández Jr. fue entrevistado recientemente por la revista TvyNovelas, y dijo que Olga Wornat intentó contactarlo, pero él no accedió. “Yo nunca hablé con esta periodista. Sí me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar. No tengo más comentarios”, dijo el hijo de “El Charro de Huentitán”.

Durante otra entrevista, Wornat dijo que su obra comienza con el secuestro de Vicente Fernández Jr., un pasaje de la vida de la familia que es poco conocido entre los admiradores de “Chente”.

En el libro también se describe la vida de Gerardo, uno de los hijos del cantante mexicano, quien ha mantenido un perfil bajo a comparación del resto de integrantes de la dinastía Fernández, la persona que supuestamente se quedará con el legado de Chente.

“Descubro a uno de los hijos de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho”, dijo Wornat.

En El último rey: La biografía no autorizada de Vicente Fernández, la autora señala a Gerardo como amigo de Ignacio Nacho Coronel, un fallecido narcotraficante que fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, Wornat aclaró que no logró obtener como testigo a ninguno de los dos sobre la relación amistad que mantenía, pero sí tuvo varias fuentes que confirmaron esto y otras “relaciones turbias”.

“Nacho Coronel iba a comer al restaurante de Los Tres Potrillos. Describo la situación y está contada por testigos. A quien le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba”, agregó la autora del libro.

Wornat también revelo otros detalles y en su libro cuenta como Vicente Jr. estuvo “desaparecido” durante varias semanas en abril pasado e indica que fue culpa de Gerardo, quien lo internó en contra de su voluntad en una clínica de rehabilitación, aunque éste no es adicto a ningún tipo de sustancia.